Кириллу Серебреникову, который находится под домашним арестом, присудили премию Гильдии киноведов и кинокритиков

Кириллу Серебреникову, который находится под домашним арестом по делу «Седьмой студии», присудили премию Гильдии киноведов и кинокритиков. Отмечена картина «Лето». Серебреникову решили вручить награду как лучшему режиссеру.

В номинации «Лучший фильм года» победила кинолента Алексея Федорченко «Война Анны» — история девочки, выжившей во время массового расстрела в годы Великой Отечественной войны.

В случае с Серебрениковым – это не только высокая оценка работы режиссера, но и знак солидарности, — сказал «Эху Москвы» культуролог, киновед Кирилл Разлогов.

«Войну Анны» Кирилл Разлогов назвал выдающимся произведением, которому сильно не везло на отечественных кинофестивалях. Сыгравшая в фильме Алексея Федорченко Марта Козлова получила премию за лучшую женскую роль. Награда за лучшую мужскую роль – у Евгения Цыганова – за фильм «Человек, который удивил всех».