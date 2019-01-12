Кириллу Серебреникову, который находится под домашним арестом, присудили премию Гильдии киноведов и кинокритиков
Кириллу Серебреникову, который находится под домашним арестом по делу «Седьмой студии», присудили премию Гильдии киноведов и кинокритиков. Отмечена картина «Лето». Серебреникову решили вручить награду как лучшему режиссеру.
В номинации «Лучший фильм года» победила кинолента Алексея Федорченко «Война Анны» — история девочки, выжившей во время массового расстрела в годы Великой Отечественной войны.
В случае с Серебрениковым – это не только высокая оценка работы режиссера, но и знак солидарности, — сказал «Эху Москвы» культуролог, киновед Кирилл Разлогов.
«Войну Анны» Кирилл Разлогов назвал выдающимся произведением, которому сильно не везло на отечественных кинофестивалях. Сыгравшая в фильме Алексея Федорченко Марта Козлова получила премию за лучшую женскую роль. Награда за лучшую мужскую роль – у Евгения Цыганова – за фильм «Человек, который удивил всех».
Комментарии6
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kuchumka 12 января 2019 | 13:12
Чтобы получить премию гильдии киноведов надо быть геем или евреем, а лучше быть как Серебренников геем евреем.
kotvinder2 12 января 2019 | 13:16
kuchumka: Ещё годик посидит, глядишь, Оскара схлопочет.
vitaly_mr23 12 января 2019 | 14:03
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region62 12 января 2019 | 13:22
Страпон из железа-премия этому педерасту!
good_water 12 января 2019 | 13:30
Среди этих гильдийцев Серебреников в доску свой
Он гей и главное не гой!
lenia_kosoy 12 января 2019 | 13:33
Носатые порадовали носатого! А что вы хотели, чтобы они порадовали не носатого? Никогда не дождётесь!