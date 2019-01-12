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13:04, 12 января 2019

Александр Лукашенко: Независимости Белоруссии предстоит испытание на прочность

Независимости Белоруссии предстоит испытание на прочность, — заявил президент республики Александр Лукашенко. С предупреждением глава государства выступил накануне во время торжественного приема.

В декабре Минск и Москва обменивались резкими заявлениями в связи с предстоящим налоговым манёвром в нефтяной отрасли в России. Лукашенко обвинял Москву в том, что под видом глубокой интеграции она пытается включить Белоруссию в свой состав. В Кремле говорили, что речи о присоединении не идет. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков говорил, что Москва и Минск движутся навстречу друг другу.

Комментарии

18

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vitaly_mr23 12 января 2019 | 13:07


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ansh 12 января 2019 | 13:13

Заблажил альфонс Лука.

tag188 12 января 2019 | 13:09

И какой несменяемый батька во главе Белоруссии довел дело до того, что независимости страны угрожает это испытание на прочность?? Кто в десна целовался все эти годы с российским руководством и плевался в сторону Европы?

protoukrop 12 января 2019 | 13:34

tag188: Вы серьезно думаете ему нужна какая-то там беларусская нэзалэжность??? Не смешите мои тапки. Ему нужны железные гарантии собственной неприкосновенности и незыблемости награбленного. Пока что он их не видит, поэтому вертится как уж на сковороде.

andy66 12 января 2019 | 13:24

каждого кто попытался договариваться с чекистами ожидает борьба на независимость...

m_doc 12 января 2019 | 13:33

andy66: Глупости писать на старости лет по приколу? Чувствуете себя вечно юным бойцовым петушком?:) Ню-ню.

pravdatut 12 января 2019 | 13:25

Движутся на встречу друг другу, чтобы дать в мор... и разбежаться

mikr 12 января 2019 | 13:26

Беларусь не может быть независимой в принципе, поскольку не имеет для этого ни ресурсов, ни масштабов, ни силы. Она обречена быть сателлитом России, и никакой альтернативы этому нет. Фактически она всегда находилась и продолжает находиться в полной зависимости от России, и единственным препятствием для юридического оформления единого государства являются личные амбиции Лукашенко. Но рано или поздно наступит момент, когда эти амбиции иссякнут, и тогда это объединение произойдет обязательно. И чем раньше, тем лучше для всех.

pepetz 12 января 2019 | 13:39

mikr:
@Беларусь не может быть независимой в принципе@

Пусть в Польшу идут. С Россией толку не будет.
Вы хотите, чтобы Путин правил еще 20 лет?

m_doc 12 января 2019 | 13:41

pepetz: Ополячат их мигом, и ухом моргнуть не успеют. Белорусы помнят...

pepetz 12 января 2019 | 13:51

m_doc:
Ну и что плохого?
Вам-то не все равно?
Что у русских за манера, лезть
всем помогать, когда сами в говне.

m_doc 12 января 2019 | 14:00

pepetz: Поди, по себе судишь, опарыш. Так и норовишь высунуть своё суетливое рыло куда ни попадя.
Кста, как там в Чехии, помойки вкусные? На паперти, не обижают?

pepetz 12 января 2019 | 14:05

m_doc:
Ну что ж, вполне в духе Истинных патриотов.
С маху, не зная, переводить, с оскорблениями, на личности.

s_prime 12 января 2019 | 13:46

mikr: Дааа. Большую глупость и бред, трудно было бы придумать!!))) А Корея, Вьетнам или какое Вануату, имеют право на независимость?? А может Мексике с Канадой, стать американскими штатами?? Или тебе той земли, что у нас есть, мало, всё нахапатся как и лилипутин не можешь??

pulalala 12 января 2019 | 13:39

Сябрам остается выбор - либо колхоз у Лукашенки либо гарем у Путина.
До Эуропы им намного дальше чем хохлам.
Они даже по-белоруски не могут.

m_doc 12 января 2019 | 13:43

pulalala: Что они могут предложить Европе, кроме хотелок и мечталок? Ваша версия:)

alex949 12 января 2019 | 13:53

Лучше оказать помощь правительству Сирии, обращайся на передовых рубежах с ИГИЛ и США, чем отдавать их непонятно кому и за что !

cromwel 12 января 2019 | 13:56

раньше Батькина задница испытывалось на прочность за деньги россиян. Теперь картошкой как говорится не отделается. пусть прочность за свой счёт испытывает или за счёт пиндосов.

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