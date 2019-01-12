Александр Лукашенко: Независимости Белоруссии предстоит испытание на прочность
Независимости Белоруссии предстоит испытание на прочность, — заявил президент республики Александр Лукашенко. С предупреждением глава государства выступил накануне во время торжественного приема.
В декабре Минск и Москва обменивались резкими заявлениями в связи с предстоящим налоговым манёвром в нефтяной отрасли в России. Лукашенко обвинял Москву в том, что под видом глубокой интеграции она пытается включить Белоруссию в свой состав. В Кремле говорили, что речи о присоединении не идет. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков говорил, что Москва и Минск движутся навстречу друг другу.
Комментарии18
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vitaly_mr23 12 января 2019 | 13:07
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ansh 12 января 2019 | 13:13
Заблажил альфонс Лука.
tag188 12 января 2019 | 13:09
И какой несменяемый батька во главе Белоруссии довел дело до того, что независимости страны угрожает это испытание на прочность?? Кто в десна целовался все эти годы с российским руководством и плевался в сторону Европы?
protoukrop 12 января 2019 | 13:34
tag188: Вы серьезно думаете ему нужна какая-то там беларусская нэзалэжность??? Не смешите мои тапки. Ему нужны железные гарантии собственной неприкосновенности и незыблемости награбленного. Пока что он их не видит, поэтому вертится как уж на сковороде.
andy66 12 января 2019 | 13:24
каждого кто попытался договариваться с чекистами ожидает борьба на независимость...
m_doc 12 января 2019 | 13:33
andy66: Глупости писать на старости лет по приколу? Чувствуете себя вечно юным бойцовым петушком?:) Ню-ню.
pravdatut 12 января 2019 | 13:25
Движутся на встречу друг другу, чтобы дать в мор... и разбежаться
mikr 12 января 2019 | 13:26
Беларусь не может быть независимой в принципе, поскольку не имеет для этого ни ресурсов, ни масштабов, ни силы. Она обречена быть сателлитом России, и никакой альтернативы этому нет. Фактически она всегда находилась и продолжает находиться в полной зависимости от России, и единственным препятствием для юридического оформления единого государства являются личные амбиции Лукашенко. Но рано или поздно наступит момент, когда эти амбиции иссякнут, и тогда это объединение произойдет обязательно. И чем раньше, тем лучше для всех.
pepetz 12 января 2019 | 13:39
mikr:
@Беларусь не может быть независимой в принципе@
Пусть в Польшу идут. С Россией толку не будет.
Вы хотите, чтобы Путин правил еще 20 лет?
m_doc 12 января 2019 | 13:41
pepetz: Ополячат их мигом, и ухом моргнуть не успеют. Белорусы помнят...
pepetz 12 января 2019 | 13:51
m_doc:
Ну и что плохого?
Вам-то не все равно?
Что у русских за манера, лезть
всем помогать, когда сами в говне.
m_doc 12 января 2019 | 14:00
pepetz: Поди, по себе судишь, опарыш. Так и норовишь высунуть своё суетливое рыло куда ни попадя.
Кста, как там в Чехии, помойки вкусные? На паперти, не обижают?
pepetz 12 января 2019 | 14:05
m_doc:
Ну что ж, вполне в духе Истинных патриотов.
С маху, не зная, переводить, с оскорблениями, на личности.
s_prime 12 января 2019 | 13:46
mikr: Дааа. Большую глупость и бред, трудно было бы придумать!!))) А Корея, Вьетнам или какое Вануату, имеют право на независимость?? А может Мексике с Канадой, стать американскими штатами?? Или тебе той земли, что у нас есть, мало, всё нахапатся как и лилипутин не можешь??
pulalala 12 января 2019 | 13:39
Сябрам остается выбор - либо колхоз у Лукашенки либо гарем у Путина.
До Эуропы им намного дальше чем хохлам.
Они даже по-белоруски не могут.
m_doc 12 января 2019 | 13:43
pulalala: Что они могут предложить Европе, кроме хотелок и мечталок? Ваша версия:)
alex949 12 января 2019 | 13:53
Лучше оказать помощь правительству Сирии, обращайся на передовых рубежах с ИГИЛ и США, чем отдавать их непонятно кому и за что !
cromwel 12 января 2019 | 13:56
раньше Батькина задница испытывалось на прочность за деньги россиян. Теперь картошкой как говорится не отделается. пусть прочность за свой счёт испытывает или за счёт пиндосов.