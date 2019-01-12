Европейские послы попросили Конгресс США снять санкции с «Русала»

По оценке дипломатов, сохранение ограничительных мер может оставить без работы 75 тысяч человек в Европе.

Письмо о необходимости снятия санкций с «Русала» подписали послы Австрии, Великобритании, Германии, Ирландии, Италии, Франции, Швеции, а также глава представительства ЕС в Соединенных Штатах. Как сообщает «Интерфакс», послание было направлено главе комитета Конгресса по внешней политике Элиоту Энджелу.

Дипломаты утверждают о поддержке санкций против России, но подчеркивают, что от этого не должны страдать европейские компании. Для того, чтобы сотрудники предприятий не лишились работы, ограничительные меры в отношении «Русала» и его материнской компании En+ необходимо отменить, отмечается в письме. В приложении к нему приводятся более подробные обоснования: так, из-за санкций в отношении алюминиевого гиганта могут стать нерентабельными несколько заводов в Европе, даже не связанные с ним напрямую. Кроме того, авторы письма подчеркивают, что сохранение санкций приведет к усилению Китая на мировом рынке алюминия.

О намерении Минфина США снять санкции с трех компаний бизнесмена Олега Дерипаски стало известно во второй половине декабря. Как ожидается, ограничительные меры могут отменить уже на следующей неделе.

Обоснования не столь важны, как сама процедура экономической коммуникации. Это мировая практика финансовых отношений, к которой Россия еще не привыкла. Такое мнение «Эху Москвы» высказал профессор кафедры экономики и финансов Высшей школы экономики Иван Родионов.

Постепенно Россия привыкнет к тому, что капитализм требует подобных мер для укрепления сотрудничества, добавил Иван Родионов.