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13:01, 12 января 2019

В центре Парижа произошел мощный взрыв, в результате которого более 20 человек пострадали

По данным префектуры, состояние двоих – критическое. На место взрыва прибыл премьер-министр страны. По информации французских СМИ, причиной взрыва могла стать утечка газа в одной из булочных.

Сильный взрыв произошел два часа назад, когда в Париже было около 9 утра — на улице Тревиз. На место уже прибыли премьер страны Эдуар Филипп, министр внутренних дел Кристоф Кастанер, прокурор Франции и глава мэрии Парижа. Это богатый квартал в 9-м округе близ станции метро Notre Dame de Lorette, неподалеку от многочисленных театров, дорогих магазинов и старинных храмов. Здесь же – галерея «Лафайет» и Музей восковых фигур. Судя по кадрам с места взрыва – эпицентр находился на первом этаже одного из фешенебельных 4-этажных домов. В нем располагалась булочная-пекарня. Она охвачена огнем, в близлежащих домах выбиты стекла. Жильцов квартир верхних этажей эвакуировала полиция. По некоторым данным, огонь перекинулся на апартаменты, расположенные прямо над булочной. Точных данных о числе пострадавших пока нет, среди них – есть пожарные. Полиция в твиттере призывает избегать этого места.

По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа. К месту происшествия прибыли пожарные, полиция и машины скорой помощи. Сообщения о взрыве появились на фоне массовых демонстраций «жёлтых жилетов». Протестующие недовольны ростом цен и выходят на митинги каждые выходные. Акции уже несколько раз заканчивались беспорядками. Полиция Парижа была приведена в режим повышенной готовности.

В данный момент пожарные продолжают борьбу с пожаром. Информация о жертвах уточняется. В российском посольстве выясняют, есть ли среди пострадавших наши соотечественники.

Комментарии

13

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post_v 12 января 2019 | 13:03

а маршрутки на этой улице рядом случайно не было?

vitaly_mr23 12 января 2019 | 13:08


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gordy 12 января 2019 | 13:15

Казалось, что во Франции продвинулись до того, чтобы оборудовать помещения датчиками контроля утечки газа?

tiridas 12 января 2019 | 13:44

post_v: Мало истерики по трагедии в Магнитогорске. Теперь в Париже теракт ищут.
:-((

moskovich 12 января 2019 | 13:04

У них там фанатичных муслимов и прочих черных больше , чем коренных жителей . Да кто ж при таком раскладе про утечку газа поверит?

boseal 12 января 2019 | 13:07

Теперь необходимо установить чей именно это был газ. Если он родом из РФ, то срочно необходимо ввести новые санкции против РФ и Путина.
P.S. Интересно, а много идиотов и шутников, рассуждающих уверенным тоном о теракте, найдется во Франции или такой подвид обитает исключительно на просторах бывшего СССР?

tiridas 12 января 2019 | 13:49

boseal: Эк, загнули широко! "Такой подвид обитает исключительно" в пределах пары форумов "на просторах бывшего" РСФСР?

sensei54 12 января 2019 | 13:07

Ну сейчас начнётся!
"Вы хотите, чтобы у нас было, как в Париже?"

post_v 12 января 2019 | 13:14

sensei54:
========
на прошлой неделе уже ответили - "Хотим, чтобы было как в Румынии в 1989-м"

(комментарий скрыт)

consts 12 января 2019 | 13:21

А почему весь подъезд не рухнул?

thesonhuman 12 января 2019 | 13:25

Нельзя располагать рестораны, закусочные и тем более пекарни в жилых домах. Такие объекты должны быть в отдельных строениях. Это касается всех стран. Законодатели не знают какие принимать законы.

lenia_kosoy 12 января 2019 | 13:30

... в булошных Пурижа появились в продаже жаренные жабы -... оригинально!

tiridas 12 января 2019 | 13:57

lenia_kosoy: Ох, не гневи небеса, охальник-циник!
:-@

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