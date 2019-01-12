В центре Парижа произошел мощный взрыв, в результате которого более 20 человек пострадали

По данным префектуры, состояние двоих – критическое. На место взрыва прибыл премьер-министр страны. По информации французских СМИ, причиной взрыва могла стать утечка газа в одной из булочных.

Сильный взрыв произошел два часа назад, когда в Париже было около 9 утра — на улице Тревиз. На место уже прибыли премьер страны Эдуар Филипп, министр внутренних дел Кристоф Кастанер, прокурор Франции и глава мэрии Парижа. Это богатый квартал в 9-м округе близ станции метро Notre Dame de Lorette, неподалеку от многочисленных театров, дорогих магазинов и старинных храмов. Здесь же – галерея «Лафайет» и Музей восковых фигур. Судя по кадрам с места взрыва – эпицентр находился на первом этаже одного из фешенебельных 4-этажных домов. В нем располагалась булочная-пекарня. Она охвачена огнем, в близлежащих домах выбиты стекла. Жильцов квартир верхних этажей эвакуировала полиция. По некоторым данным, огонь перекинулся на апартаменты, расположенные прямо над булочной. Точных данных о числе пострадавших пока нет, среди них – есть пожарные. Полиция в твиттере призывает избегать этого места.

По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа. К месту происшествия прибыли пожарные, полиция и машины скорой помощи. Сообщения о взрыве появились на фоне массовых демонстраций «жёлтых жилетов». Протестующие недовольны ростом цен и выходят на митинги каждые выходные. Акции уже несколько раз заканчивались беспорядками. Полиция Парижа была приведена в режим повышенной готовности.

В данный момент пожарные продолжают борьбу с пожаром. Информация о жертвах уточняется. В российском посольстве выясняют, есть ли среди пострадавших наши соотечественники.