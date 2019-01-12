В центре Парижа произошел мощный взрыв, в результате которого более 20 человек пострадали
По данным префектуры, состояние двоих – критическое. На место взрыва прибыл премьер-министр страны. По информации французских СМИ, причиной взрыва могла стать утечка газа в одной из булочных.
Сильный взрыв произошел два часа назад, когда в Париже было около 9 утра — на улице Тревиз. На место уже прибыли премьер страны Эдуар Филипп, министр внутренних дел Кристоф Кастанер, прокурор Франции и глава мэрии Парижа. Это богатый квартал в 9-м округе близ станции метро Notre Dame de Lorette, неподалеку от многочисленных театров, дорогих магазинов и старинных храмов. Здесь же – галерея «Лафайет» и Музей восковых фигур. Судя по кадрам с места взрыва – эпицентр находился на первом этаже одного из фешенебельных 4-этажных домов. В нем располагалась булочная-пекарня. Она охвачена огнем, в близлежащих домах выбиты стекла. Жильцов квартир верхних этажей эвакуировала полиция. По некоторым данным, огонь перекинулся на апартаменты, расположенные прямо над булочной. Точных данных о числе пострадавших пока нет, среди них – есть пожарные. Полиция в твиттере призывает избегать этого места.
По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа. К месту происшествия прибыли пожарные, полиция и машины скорой помощи. Сообщения о взрыве появились на фоне массовых демонстраций «жёлтых жилетов». Протестующие недовольны ростом цен и выходят на митинги каждые выходные. Акции уже несколько раз заканчивались беспорядками. Полиция Парижа была приведена в режим повышенной готовности.
В данный момент пожарные продолжают борьбу с пожаром. Информация о жертвах уточняется. В российском посольстве выясняют, есть ли среди пострадавших наши соотечественники.
Комментарии13
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post_v 12 января 2019 | 13:03
а маршрутки на этой улице рядом случайно не было?
vitaly_mr23 12 января 2019 | 13:08
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gordy 12 января 2019 | 13:15
Казалось, что во Франции продвинулись до того, чтобы оборудовать помещения датчиками контроля утечки газа?
tiridas 12 января 2019 | 13:44
post_v: Мало истерики по трагедии в Магнитогорске. Теперь в Париже теракт ищут.
:-((
moskovich 12 января 2019 | 13:04
У них там фанатичных муслимов и прочих черных больше , чем коренных жителей . Да кто ж при таком раскладе про утечку газа поверит?
boseal 12 января 2019 | 13:07
Теперь необходимо установить чей именно это был газ. Если он родом из РФ, то срочно необходимо ввести новые санкции против РФ и Путина.
P.S. Интересно, а много идиотов и шутников, рассуждающих уверенным тоном о теракте, найдется во Франции или такой подвид обитает исключительно на просторах бывшего СССР?
tiridas 12 января 2019 | 13:49
boseal: Эк, загнули широко! "Такой подвид обитает исключительно" в пределах пары форумов "на просторах бывшего" РСФСР?
sensei54 12 января 2019 | 13:07
Ну сейчас начнётся!
"Вы хотите, чтобы у нас было, как в Париже?"
post_v 12 января 2019 | 13:14
sensei54:
========
на прошлой неделе уже ответили - "Хотим, чтобы было как в Румынии в 1989-м"
consts 12 января 2019 | 13:21
А почему весь подъезд не рухнул?
thesonhuman 12 января 2019 | 13:25
Нельзя располагать рестораны, закусочные и тем более пекарни в жилых домах. Такие объекты должны быть в отдельных строениях. Это касается всех стран. Законодатели не знают какие принимать законы.
lenia_kosoy 12 января 2019 | 13:30
... в булошных Пурижа появились в продаже жаренные жабы -... оригинально!
tiridas 12 января 2019 | 13:57
lenia_kosoy: Ох, не гневи небеса, охальник-циник!
:-@