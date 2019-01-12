В Москве грузовик врезался в 12 автомобилей на стоянке в районе МКАД
Такие уточненные данные приводит столичное управление ГИБДД. Там утверждают, что пострадавших нет. По данным агентства ТАСС, пострадал водитель грузовика. ЧП произошло в районе 29-го километра МКАД. В обоих направлениях образовались крупные пробки, — предупреждает Центр организации дорожного движения.
Комментарии2
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j_partizan 12 января 2019 | 12:37
"Если ты сам себе не вредитель,
Значит должен помнить о том,
Что настоящий автолюбитель
Никогда не спит за рулём".
vitaly_mr23 12 января 2019 | 12:40
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