В Москве грузовик врезался в 12 автомобилей на стоянке в районе МКАД

Такие уточненные данные приводит столичное управление ГИБДД. Там утверждают, что пострадавших нет. По данным агентства ТАСС, пострадал водитель грузовика. ЧП произошло в районе 29-го километра МКАД. В обоих направлениях образовались крупные пробки, — предупреждает Центр организации дорожного движения.