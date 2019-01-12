В Дагестане убили трех предполагаемых боевиков, которые пытались напасть на сотрудников ДПС
Об этом со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет сообщает телеканал «Дождь». Уточняется, что это произошло вчера вечером на участке Кизилюрт – Махачкала федеральной трассы «Кавказ». На автоинспекторов, по версии Комитета, пытались напасть неизвестные на автомобиле ВАЗ 7-й модели. В ответ на требования сдаться они открыли огонь из автоматов. Сотрудники ДПС не пострадали.
Комментарии11
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vitaly_mr23 12 января 2019 | 12:42
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polikarpich 12 января 2019 | 12:45
vitaly_mr23: Предполагаемых... Пытались... И завалили наглухо, как всегда.
nestor199 12 января 2019 | 12:51
polikarpich: Преступник должен знать, что если взялся за ствол, то живым его никто брать не будет.
aladdinov_01 12 января 2019 | 13:24
Из перехвата разговора дагестанских ДПСников
- Вах, Саид, скучно-то как на посту...
- Ты прав, Махмуд, очень скучно...
- А не кажется ли тебе, Саид, что легко можно предположить, что воооон те трое мужиков являются террористами и собираются напасть на нас?
old44 12 января 2019 | 13:27
nestor199: так они , скорее всего, живыми за стволы и не брались
nestor199 12 января 2019 | 13:33
old44: Не брались? Вы это можете доказать?
zibex 12 января 2019 | 13:00
Расстреляли мирных прямо в машине
macclarren 12 января 2019 | 13:20
Очередных местных оппозиционеров устранили. Туда им и дорога!
kaplan911 12 января 2019 | 13:24
\\ В Дагестане убили трех предполагаемых боевиков, которые пытались напасть на сотрудников ДПС/ \\
Акцент на слово......ПЫТАЛИСЬ.
В предыдущей версии в новостной ленте было.....УБИТЫ ПРИ НАПАДЕНИИ НА ДПС.
Теперь им подбросят оружие и сделают их боевиками.
Без суда и следствия.......иначе могли бы...... ЗАГОВОРИТЬ.
nestor199 12 января 2019 | 13:39
kaplan911: Вы с какой ленты читали?
Чтобы "подбросить" ствол его надо где-то взять. Оружейки в дагестанских отделениях полиции левыми стволами забиты? А Вы в курсе того, что по каждому стволу открывается отдельное производство?
volt76769 12 января 2019 | 13:49
Собакам собачья смерть.