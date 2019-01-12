\\ В Дагестане убили трех предполагаемых боевиков, которые пытались напасть на сотрудников ДПС/ \\

Об этом со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет сообщает телеканал «Дождь». Уточняется, что это произошло вчера вечером на участке Кизилюрт – Махачкала федеральной трассы «Кавказ». На автоинспекторов, по версии Комитета, пытались напасть неизвестные на автомобиле ВАЗ 7-й модели. В ответ на требования сдаться они открыли огонь из автоматов. Сотрудники ДПС не пострадали.