Иванка Трамп и Ники Хейли оказались в списке претендентов на пост главы Всемирного банка

О том, что в числе прочих рассматриваются кандидатуры дочери американского лидера и экс-посла США при ООН со ссылкой на источники сообщает «Файнэншл Таймс». В публикации подчеркивается, что окончательно Белый дом пока не определился.

На этой неделе глава Всемирного банка Джим Ён Ким объявил о своем решении досрочно покинуть пост, который занимал на протяжении более шести лет.