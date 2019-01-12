В Европе устраняют последствия снегопада

Во многих районах до сих пор заблокированы дороги, приостановлено железнодорожное сообщение, закрыты школы, передает Би-би-си. В Баварии Красному Кресту пришлось помогать застрявшим в снегу водителям грузовиков. Недалеко от Мюнхена погиб девятилетний мальчик, на которого во время непогоды упало дерево. В Австрии спасателям пришлось пробираться через сугробы выше пояса, чтобы помочь застрявшему сноубордисту из Польши, который сошел с трассы и заблудился.

В метеослужбе страны заявили, что такие снегопады случаются раз в несколько десятков лет. В Швейцарии на курорте Сантис-Швагаль снег продавил стеклянные двери гостиничного ресторана и практически разрушил его. Туристов эвакуировали.