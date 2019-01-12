До двадцати человек пострадали в результате взрыва в центре Парижа
По некоторым данным, до двадцати человек пострадали в результате взрыва в центре Парижа. Об этом сообщает телеканал СNews.
По предварительным данным, взрыв произошел в булочной. Начался пожар. В ближайших домах выбиты стекла. На месте происшествия работают спасатели. По предварительным данным, причиной взрыва могла стать утечка газа. По сведениям ВFМ-ТV, ЧП не связано с намеченными на сегодня протестными акциями «желтых жилетов».
Комментарии1
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alexsf 12 января 2019 | 12:33
Хочите как у Парыжэ?