По некоторым данным, до двадцати человек пострадали в результате взрыва в центре Парижа. Об этом сообщает телеканал СNews.

По предварительным данным, взрыв произошел в булочной. Начался пожар. В ближайших домах выбиты стекла. На месте происшествия работают спасатели. По предварительным данным, причиной взрыва могла стать утечка газа. По сведениям ВFМ-ТV, ЧП не связано с намеченными на сегодня протестными акциями «желтых жилетов».