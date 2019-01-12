В США побит абсолютный рекорд приостановки работы правительства
Демократы и республиканцы по-прежнему не могут договориться по вопросу финансирования стены на границе с Мексикой.
Работа правительства США частично приостановлена на протяжении уже 22-х дней. Это новый рекорд для страны: предыдущий максимум был установлен в начале 1996 года при президенте Билле Клинтоне. Для Дональда Трампа это уже третий шатдаун, но в предыдущие два противоречия удавалось разрешить намного быстрее. В этот раз ситуация серьезнее: к примеру, госслужащим, которых это затронуло, не платят зарплаты. Многие из них ищут временную работу. Также на службу не выходят работники ряда национальных парков.
К таким последствиям привел спор между президентом и конгрессменами из-за строительства стены на границе с Мексикой. Трамп и республиканцы требуют выделить на возведение сооружения свыше 5,5 миллиардов долларов, но против выступают демократы в обеих палатах Конгресса. Из-за противоречий стороны не могут утвердить бюджет, без которого многие министерства и ведомства не получают финансирования.
По некоторым оценкам, Трамп может ввести в стране чрезвычайное положение, что позволит ему без согласия демократов взять деньги на строительство стены.
Комментарии3
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vitaly_mr23 12 января 2019 | 12:15
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
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new_duch 12 января 2019 | 12:17
//Работа правительства США частично приостановлена на протяжении уже 22-х дней. Это новый рекорд для страны//
Ну, для США это нормально.
У них там всё больше, чем у всех остальных. Для них и книжку специальную придумали, названную в честь пива.
Ждём новых рекордов дури.
wojskowy Марек Качоровски 12 января 2019 | 12:36
Мне кажется рекорд в этом вопросе давно поставила Россия, судя по тому, что происходит с экономикой, трудно вообще установить дату когда оно прекратило работу. Ну если только не считать работу силовых ведомств, судя по их докладам они перевыполнили план но 500%.