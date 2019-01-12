В США побит абсолютный рекорд приостановки работы правительства

Демократы и республиканцы по-прежнему не могут договориться по вопросу финансирования стены на границе с Мексикой.

Работа правительства США частично приостановлена на протяжении уже 22-х дней. Это новый рекорд для страны: предыдущий максимум был установлен в начале 1996 года при президенте Билле Клинтоне. Для Дональда Трампа это уже третий шатдаун, но в предыдущие два противоречия удавалось разрешить намного быстрее. В этот раз ситуация серьезнее: к примеру, госслужащим, которых это затронуло, не платят зарплаты. Многие из них ищут временную работу. Также на службу не выходят работники ряда национальных парков.

К таким последствиям привел спор между президентом и конгрессменами из-за строительства стены на границе с Мексикой. Трамп и республиканцы требуют выделить на возведение сооружения свыше 5,5 миллиардов долларов, но против выступают демократы в обеих палатах Конгресса. Из-за противоречий стороны не могут утвердить бюджет, без которого многие министерства и ведомства не получают финансирования.

По некоторым оценкам, Трамп может ввести в стране чрезвычайное положение, что позволит ему без согласия демократов взять деньги на строительство стены.