Российские ученые потеряли связь с орбитальным телескопом «Спектр-Р»
Контроль над аппаратом утрачен, хотя некоторые данные он все же передает.
Единственный российский орбитальный телескоп перестал откликаться на команды с Земли. Установить причину, по которой аппарат не передает телеметрию ученые не могут. Впрочем, с него по-прежнему можно получить научные данные. Последний штатный сеанс связи, прошедший в четверг показал, что отклика нет и три внеплановых сеанса тоже результата не принесли. Астрономы полагают, что могла выйти из строя последняя резервная система связи. На орбиту телескоп был запущен в 2011 году с Байконура и был рассчитан на пять лет, однако впоследствии неоднократно продлевался. В 2011 году, на момент запуска, ожидалось, что сам аппарат сможет оставаться на орбите девять лет до вхождения в атмосферу Земли и сгорания. Несмотря на отсутствие телеметрии, ученым удалось провести сеансы частичной передачи научной информации, которые подтвердили, что аппарат пока еще «жив». Понять это помогла американская антенна в Грин-Бэнке. Ученые из США зафиксировали слабый сигнал.
Российские астрономы признают серьезность возможной утраты орбитального телескопа, поскольку он является частью крупного отечественного проекта по фундаментальным исследованиям Вселенной.
Комментарии14
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mikhail_spb_ 12 января 2019 | 12:07
Не исключено, что связь с ростелескопом испортила та же группа американских космических диверсантов, которая просверлила отверстие в космическом корабле!
vitaly_mr23 12 января 2019 | 12:16
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zmeelov_1 12 января 2019 | 12:34
На орбиту телескоп был запущен в 2011 году с Байконура и был рассчитан на пять лет, однако впоследствии неоднократно продлевался.
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Не пойму, чего подпиндосы так радуются. Аппарат уже три года, как выработал свой ресурс. Одно слово: подриндосы. Этим всё сказано.
curious69_ 12 января 2019 | 12:14
Телескоп был запущен в 2011 году , это значит , что разрабатывали его конструкцию в середине нулевых. За эти пятнадцать лет наверняка доблестные ГБшники уже выявили и ПОСАДИЛИ "инфантильных" конструкторов, которые публикуют свои работы в стане врага, по мнению долбодятла Рогозина. Ведь уже доказано ,что в стане врага нужно держать только нажитое непосильным трудом БАБЛО.
kreamssdick 12 января 2019 | 12:15
Рогозьку с биноклем запустите на орбиту, пущай полетает
satttana_perrrrkele 12 января 2019 | 12:15
вообщем, телескоп взял пример с Путина: оторвался от реальности, стал неупровляемым, но его можно наблюдать. На призывы, обращения и команды не откликается.. В пролёте
zloy_sok 12 января 2019 | 12:16
Последнее что передал спутник: " Хватит смотреть в небо! У вас там на Земле полная жо88па!"...
plidurok Андрей Филимонов 12 января 2019 | 12:17
Предлагаю все российские космические аппараты называть "Рогозин". Не так обидно будут восприниматься их поломки.
xuato 12 января 2019 | 12:23
Космическая отрасль стала прачечной финансовых махинаторов, а то что иногда зашвыривают на орбиту давно уже никого не интересует.
serge3leo 12 января 2019 | 12:25
Эхо Москвы, по всей морде, из 7 комментаторов, ни одно не сказало, ни умного слова, ни хотя бы удачи в деле восстановления связи и ориентации ;)
wild_division 12 января 2019 | 12:31
serge3leo: Слышь, вонючка, я желаю тебе удачи в твоей новой ориентации.
Ты смотри там сильно не шали.. Ух..)))
geokrilov 12 января 2019 | 12:26
Не факт, что этот "телескоп" вообще работал. Про замечательные открытия, сделнные с его помощью, мы как-то ничего не слышали. Возможно этот телескоп смотрел на Землю - то есть был обычным спутником-разведчиком. Наши спутники в принципе по факту живут не больше пяти лет. Поэтому особо сообщение о его смерти и предыдущее - о воровстве при его создании, скорее всего, связаны с уголовным делом по этому поводу, то есть наездом на Рогозина.
kuchumka 12 января 2019 | 12:32
Как обычно на новость больше всего возбудились еврейчики и хохлы, и те и те "великие" специалисты по космосу и телескопам)))
xuato 12 января 2019 | 12:34
Последние слова от орбитального телескопа оказались - Да пошли вы все на три координаты..