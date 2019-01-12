Российские ученые потеряли связь с орбитальным телескопом «Спектр-Р»

Контроль над аппаратом утрачен, хотя некоторые данные он все же передает.

Единственный российский орбитальный телескоп перестал откликаться на команды с Земли. Установить причину, по которой аппарат не передает телеметрию ученые не могут. Впрочем, с него по-прежнему можно получить научные данные. Последний штатный сеанс связи, прошедший в четверг показал, что отклика нет и три внеплановых сеанса тоже результата не принесли. Астрономы полагают, что могла выйти из строя последняя резервная система связи. На орбиту телескоп был запущен в 2011 году с Байконура и был рассчитан на пять лет, однако впоследствии неоднократно продлевался. В 2011 году, на момент запуска, ожидалось, что сам аппарат сможет оставаться на орбите девять лет до вхождения в атмосферу Земли и сгорания. Несмотря на отсутствие телеметрии, ученым удалось провести сеансы частичной передачи научной информации, которые подтвердили, что аппарат пока еще «жив». Понять это помогла американская антенна в Грин-Бэнке. Ученые из США зафиксировали слабый сигнал.

Российские астрономы признают серьезность возможной утраты орбитального телескопа, поскольку он является частью крупного отечественного проекта по фундаментальным исследованиям Вселенной.