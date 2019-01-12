В Москве прощаются с последним главой Верховного совета СССР Анатолием Лукьяновым
Он ушел из жизни в минувшую среду.
Анатолий Лукьянов стал председателем Верховного совета в 90-м году. В августе 1991-го он присоединился к ГКЧП, из-за чего, после провала путча, был арестован. В 1994-м его амнистировали. После этого Анатолий Лукьянов избирался в Госдуму и входил в состав президиума ЦК КПРФ.
Комментарии4
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cimirse37 12 января 2019 | 12:23
Помню Анатолия Лукьянова, как он вел заседания съездов Советов при Горбачеве. Хорошим советским аппаратчиком он был. Таким его и запомнил.
sokal123 12 января 2019 | 12:28
cimirse37: Поэт и функционер.
nestor199 12 января 2019 | 12:30
sokal123: Косой, но не Гозман.