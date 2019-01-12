В Москве прощаются с последним главой Верховного совета СССР Анатолием Лукьяновым

Он ушел из жизни в минувшую среду.

Анатолий Лукьянов стал председателем Верховного совета в 90-м году. В августе 1991-го он присоединился к ГКЧП, из-за чего, после провала путча, был арестован. В 1994-м его амнистировали. После этого Анатолий Лукьянов избирался в Госдуму и входил в состав президиума ЦК КПРФ.