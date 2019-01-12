//Мощный взрыв произошел в центре Парижа//

Есть пострадавшие. Об этом сообщает телеканал ВFМ со ссылкой на неофициальные сведения от полиции. Телеканал отмечает, что пострадавших много. Возможно, как минимум, один человек погиб. Официально эта информация не подтверждена. В здании на улице Тревиз после взрыва начался сильный пожар. В большинстве соседних домов полностью выбиты окна, разбиты витрины соседних магазинов. Из ближайших к месту происшествия зданий эвакуируют людей.

По предварительным данным, взрыв произошел в булочной. Причиной могла стать утечка газа. На месте происшествия работают спасательные службы. По сведениям ВF-ТV, ЧП никак не связано с протестными акциями «желтых жилетов», намеченными на сегодня.