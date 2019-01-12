Мощный взрыв произошел в центре Парижа
Есть пострадавшие. Об этом сообщает телеканал ВFМ со ссылкой на неофициальные сведения от полиции. Телеканал отмечает, что пострадавших много. Возможно, как минимум, один человек погиб. Официально эта информация не подтверждена. В здании на улице Тревиз после взрыва начался сильный пожар. В большинстве соседних домов полностью выбиты окна, разбиты витрины соседних магазинов. Из ближайших к месту происшествия зданий эвакуируют людей.
По предварительным данным, взрыв произошел в булочной. Причиной могла стать утечка газа. На месте происшествия работают спасательные службы. По сведениям ВF-ТV, ЧП никак не связано с протестными акциями «желтых жилетов», намеченными на сегодня.
Комментарии21
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ykra_dupa 12 января 2019 | 12:02
Как интересно живут люди !)))
new_duch 12 января 2019 | 12:11
//Мощный взрыв произошел в центре Парижа//
Что то мне подсказывает, что это Путин. А?... )
nestor199 12 января 2019 | 12:12
new_duch: Конечно не сам - послал Петрова с Васечкиным.
vitaly_mr23 12 января 2019 | 12:18
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new_duch 12 января 2019 | 12:19
nestor199: Через Пригожина, не иначе.
wild_division 12 января 2019 | 12:23
Через Миллера.
Газпрём , достояние народа.
Дачник, а ты у себя на даче вентиль газа не забыл закрыть?
hastings 12 января 2019 | 12:30
new_duch: Парижский la sucre. Макрон решил поднять свой пошатнувшийся рейтинг, очевидно.
desdichado 12 января 2019 | 12:22
Бедная Франция!
Была высококультурной европейской страной, стала полуазиатской, полудикой...
vladimir_na_echo 12 января 2019 | 12:28
desdichado: там давно проблемы с арабами.
ukretotakoividskota 12 января 2019 | 12:03
Власти взрывают, что бы был повод подавить протест.
rktq 12 января 2019 | 12:05
А газ то, ребятки, российский... Рука Кремля не иначе...
Так ведь хохлоботы?
vlabumur 12 января 2019 | 12:06
Парижанам сочувствуем и скорбим.
vedma2017 12 января 2019 | 12:14
Взрыв газа - и "разбиты витрины" - и всё .... что значит - капиталисты строили.
И советское строительство - в результате которого после взрыва газа -всегда- бывает то, что на этот раз произошло в Магнитогорске.
Ну, еще поностальгируем по совку ??
nestor199 12 января 2019 | 12:22
vedma2017: А здесь? https://korrespondent.net/world/3947436-v-polshe-vzorvalsia-zhyloi-dom-est-pohybshye
dominator13 12 января 2019 | 12:15
Лягушатники, что это за взрыв? Толи дело в России,ба-бах и 40 трупов, женщины ,дети, а сколько покалеченных?Вот это по нашему, по русски, учитесь как надо убивать своих граждан, пока они спят.
vladimir_na_echo 12 января 2019 | 12:30
dominator13: дядя Федя, Вы дурак?
Как можно на скорби и трупах детей злорадствовать?
freshener 12 января 2019 | 12:23
Французские спецслужбы могут только детей по площадям арестовывать, а террористов ловить как не умели так и не умеют.
cimirse37 12 января 2019 | 12:25
Неплохое мероприятие для предотвращения хулиганских протестных акций желтых жилетов.
nestor199 12 января 2019 | 12:28
Не понимаю, Путин президент РФ, а дома взрываются в Париже?
s_vlad 12 января 2019 | 12:34
Газпром - мечты сбываются ! ))
xuato 12 января 2019 | 12:36
Напомнил взрыв власти кто в доме хозяин.