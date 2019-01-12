Музыкальный рок-фестиваль «Старый новый рок – 2019» стартует 13 января в екатеринбургском Ельцин-центре

Музыкальный фестиваль «Старый новый рок» стартует 13 января в Ельцин-центре г.Екатеринбурга. По словам пресс-атташе мероприятия Людмилы Шегал — это один из старейших рок-фестивалей в России и самое крупное из зимних событий такого рода. Об этом фестивале и о том, что ждет посетителей, она рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Фестиваль «Старый новый рок» — один из старейших рок-фестивалей в России, и однозначно самый крупный зимний рок-фестиваль, который существует в нашей стране. Уже несколько лет он из российского фестиваля превратился в международный. Это касается списка и хэдлайнеров — в этом году у нас выступает хедлайнеры из 5 стран», — рассказала она.

Фестивальная программа открылась уже 10 января презентацией альбома книжной трилогии «Без музыки», где показана история Уральского рока: от Свердловского рок-клуба до наших дней.

По словам Л.Шегал, в этом году подали заявки на участие в фестивале молодые музыканты с Украины, Казахстана, Литвы, Болгарии, Кубы и др.

«Одна из миссий нашего фестиваля — помочь молодым музыкантам совершить прорыв из маленьких клубов на большую сцену. И для того, чтобы эту миссию выполнить полноценно помимо самого фестиваля мы организуем обширную образовательную программу для молодых музыкантов», — сказала пресс-атташе.

В этом году, добавила Л.Шегал, мастер-классы для молодых музыкантов проведут: Леонид Буралков (продюсер), Михаил Идов (сценарист, драматург и режиссер, Екатерина Кронгауз (ведущая подкаста Meduz’ы). Также профессиональные мастер-классы по работе на студии дадут хедлайнеры — немецко-голландский дуэт Disco Dicks.

Помимо выступлений артистов на фестивале будет музыкально-просветительский лекторий, который смогут посетить все желающие.