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11:41, 12 января 2019

Сильный взрыв прогремел в Париже, есть пострадавшие

Сильный взрыв прогремел в  девятом округе в центре Парижа в субботу утром, загорелась булочная, есть пострадавшие, сообщает телеканал BFMTV со  ссылкой на полицию.
Отмечается, что на место ЧП прибыли спасательные службы. Об этомм сообщают РИА Новости.

Комментарии

23

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nestor199 12 января 2019 | 11:44

Путин?

haldey 12 января 2019 | 11:48

nestor199: Очередной Боширов в отпуске резвиться, а запаха новичка не было на месте преступления)))
Как любят кричать либеральчишки, вот он, позорный итог тотальной коррупции и продажности французских органов власти)))

vitaly_mr23 12 января 2019 | 12:19


Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.






kaminas 12 января 2019 | 11:50

nestor199:
Скорей всего друзья -террористы хамас ,террористы хезболла или им подобная пакость .

nestor199 12 января 2019 | 11:52

kaminas: Либерасты не поверят - предварительная версия: утечка газа.

haldey 12 января 2019 | 11:50

nestor199: Трамп!

nestor199 12 января 2019 | 11:55

haldey: Не, Трамп отвечает у нас за жилеты, а за взрывы отвечает Путин.

desdichado 12 января 2019 | 12:07

Бедная Франция!
Была высококультурной европейской страной, стала полуазиатской, полудикой...

nestor199 12 января 2019 | 12:16

desdichado: Франция НИКОГДА не была высокультурной страной. Вот ВЫСОКАЯ КУЛЬТУРА во Франции была, есть и будет.

good_water 12 января 2019 | 11:48

Виновных быстро найдут
они в России живут!

ykra_dupa 12 января 2019 | 11:49

Ничего страшного ,это павленский художественную акцию замастрячил ! Скачем дальше !)))

vladimir_na_echo 12 января 2019 | 12:17

ykra_dupa: художника каждый обидеть может. Тута вон он кгб-шные двери вроде поджигал (или кто там), а кровавый режим не понял, что он хотел, чтобы его посадили. Зато французы сразу поняли. Всего-то банк слегка подпалил.
Вооот. Французы-то умнее наших кгб-шников оказались. Не то что наше ватное кровавое кгб )))

lenin3 12 января 2019 | 11:52

КисельТВ,конечно,сообщит,что в Париже произошёл теракт,а вот в Магнитогорске просто взрыв бытового газа,вещало оно...

nestor199 12 января 2019 | 12:06

lenin3: Вынужден Вас огорчить - уже сообщили, что предварительная версия: взрыв бытового газа.

nestor199 12 января 2019 | 12:19

lenin3: https://korrespondent.net/world/3947436-v-polshe-vzorvalsia-zhyloi-dom-est-pohybshye

satttana_perrrrkele 12 января 2019 | 11:52

Алё Алла, как там представители самой мирной релихии?
Алла я в бар!

mihvol_70 12 января 2019 | 11:59

Обычный взрыв бытового газа а Париже. Бастрыкин не даст соврать.

nestor199 12 января 2019 | 12:09

mihvol_70: Вы не верите французским властям?

grazschdanin 12 января 2019 | 12:05

Сильный взрыв прогремел в девятом округе в центре Парижа в субботу утром,
#
Макрон взрывает людей.

vladimir_na_echo 12 января 2019 | 12:09

grazschdanin: не не не, не так.
Вот так: вот до чего Путин Францию довёл! Всё оборудование старое! Дома ветхие! Живут в дерьме!

(комментарий скрыт)

delovoy_podolsk 12 января 2019 | 12:17

Вот в Париже действительно произошёл в булочной пожар, видимо в результате попадания зажигалки воставших и рванул баллон с газом. При этом здания не развалились, потому что строили их не под гнётом чекистов, а строили люди для себя, чтобы в них жить и работать.

vladimir_na_echo 12 января 2019 | 12:24

delovoy_podolsk: фото посмотрите, как он не развалился.
Хотя чего я бисер мечу...
Местные "либералы" всё одно вывернут наизнанку.

(комментарий скрыт)

leinsoo 12 января 2019 | 12:18

Сайт znak.ner сообщит нам реальную версию, Латынина еще добавит. :)

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