Сильный взрыв прогремел в Париже, есть пострадавшие

Сильный взрыв прогремел в девятом округе в центре Парижа в субботу утром, загорелась булочная, есть пострадавшие, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на полицию.

Отмечается, что на место ЧП прибыли спасательные службы. Об этомм сообщают РИА Новости.