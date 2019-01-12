Сильный взрыв прогремел в Париже, есть пострадавшие
Сильный взрыв прогремел в девятом округе в центре Парижа в субботу утром, загорелась булочная, есть пострадавшие, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на полицию.
Отмечается, что на место ЧП прибыли спасательные службы. Об этомм сообщают РИА Новости.
Комментарии23
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nestor199 12 января 2019 | 11:44
Путин?
haldey 12 января 2019 | 11:48
nestor199: Очередной Боширов в отпуске резвиться, а запаха новичка не было на месте преступления)))
Как любят кричать либеральчишки, вот он, позорный итог тотальной коррупции и продажности французских органов власти)))
vitaly_mr23 12 января 2019 | 12:19
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
kaminas 12 января 2019 | 11:50
nestor199:
Скорей всего друзья -террористы хамас ,террористы хезболла или им подобная пакость .
nestor199 12 января 2019 | 11:52
kaminas: Либерасты не поверят - предварительная версия: утечка газа.
haldey 12 января 2019 | 11:50
nestor199: Трамп!
nestor199 12 января 2019 | 11:55
haldey: Не, Трамп отвечает у нас за жилеты, а за взрывы отвечает Путин.
desdichado 12 января 2019 | 12:07
Бедная Франция!
Была высококультурной европейской страной, стала полуазиатской, полудикой...
nestor199 12 января 2019 | 12:16
desdichado: Франция НИКОГДА не была высокультурной страной. Вот ВЫСОКАЯ КУЛЬТУРА во Франции была, есть и будет.
good_water 12 января 2019 | 11:48
Виновных быстро найдут
они в России живут!
ykra_dupa 12 января 2019 | 11:49
Ничего страшного ,это павленский художественную акцию замастрячил ! Скачем дальше !)))
vladimir_na_echo 12 января 2019 | 12:17
ykra_dupa: художника каждый обидеть может. Тута вон он кгб-шные двери вроде поджигал (или кто там), а кровавый режим не понял, что он хотел, чтобы его посадили. Зато французы сразу поняли. Всего-то банк слегка подпалил.
Вооот. Французы-то умнее наших кгб-шников оказались. Не то что наше ватное кровавое кгб )))
lenin3 12 января 2019 | 11:52
КисельТВ,конечно,сообщит,что в Париже произошёл теракт,а вот в Магнитогорске просто взрыв бытового газа,вещало оно...
nestor199 12 января 2019 | 12:06
lenin3: Вынужден Вас огорчить - уже сообщили, что предварительная версия: взрыв бытового газа.
nestor199 12 января 2019 | 12:19
lenin3: https://korrespondent.net/world/3947436-v-polshe-vzorvalsia-zhyloi-dom-est-pohybshye
satttana_perrrrkele 12 января 2019 | 11:52
Алё Алла, как там представители самой мирной релихии?
Алла я в бар!
mihvol_70 12 января 2019 | 11:59
Обычный взрыв бытового газа а Париже. Бастрыкин не даст соврать.
nestor199 12 января 2019 | 12:09
mihvol_70: Вы не верите французским властям?
grazschdanin 12 января 2019 | 12:05
Сильный взрыв прогремел в девятом округе в центре Парижа в субботу утром,
#
Макрон взрывает людей.
vladimir_na_echo 12 января 2019 | 12:09
grazschdanin: не не не, не так.
Вот так: вот до чего Путин Францию довёл! Всё оборудование старое! Дома ветхие! Живут в дерьме!
delovoy_podolsk 12 января 2019 | 12:17
Вот в Париже действительно произошёл в булочной пожар, видимо в результате попадания зажигалки воставших и рванул баллон с газом. При этом здания не развалились, потому что строили их не под гнётом чекистов, а строили люди для себя, чтобы в них жить и работать.
vladimir_na_echo 12 января 2019 | 12:24
delovoy_podolsk: фото посмотрите, как он не развалился.
Хотя чего я бисер мечу...
Местные "либералы" всё одно вывернут наизнанку.
leinsoo 12 января 2019 | 12:18
Сайт znak.ner сообщит нам реальную версию, Латынина еще добавит. :)