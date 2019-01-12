Кирилл Серебреников получил премию Гильдии киноведов и кинокритиков «Белый слон»

Кирилл Серебреников, который находится под домашним арестом по делу «Седьмой студии», получил премию Гильдии киноведов и кинокритиков «Белый слон». Ему присуждена награда как «Лучшему режиссеру» года за фильм «Лето», — говорится на сайте Дома кино.

В номинации «Лучший фильм года» победила картина Алексея Федорченко «Война Анны», рассказывающая историю девочки, выжившей во время массового расстрела в годы Великой Отечественной войны. Сыгравшей в этом фильме Марте Козловой, присуждена награда «За лучшую женскую роль».

«Лучшая мужская роль» — у Евгения Цыганова, — за фильм «Человек, который удивил всех».