Кирилл Серебреников получил премию Гильдии киноведов и кинокритиков «Белый слон»
Кирилл Серебреников, который находится под домашним арестом по делу «Седьмой студии», получил премию Гильдии киноведов и кинокритиков «Белый слон». Ему присуждена награда как «Лучшему режиссеру» года за фильм «Лето», — говорится на сайте Дома кино.
В номинации «Лучший фильм года» победила картина Алексея Федорченко «Война Анны», рассказывающая историю девочки, выжившей во время массового расстрела в годы Великой Отечественной войны. Сыгравшей в этом фильме Марте Козловой, присуждена награда «За лучшую женскую роль».
«Лучшая мужская роль» — у Евгения Цыганова, — за фильм «Человек, который удивил всех».
Комментарии4
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ukretotakoividskota 12 января 2019 | 11:35
Ему премия петушатник года светит.
vitaly_mr23 12 января 2019 | 12:19
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
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nestor199 12 января 2019 | 11:46
А скоро получит срок ......... .
sasass 12 января 2019 | 11:52
Удачный арест - сплошные премии текут...