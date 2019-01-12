Один человек пострадал на стоянке в Москве, где грузовик протаранил десять автомобилей
Один человек пострадал на стоянке в Москве, где грузовик протаранил десять автомобилей. Об этом сообщает источник агентства ТАСС в экстренных службах. Он уточняет, что травмы получил водитель грузовика. Ранее в столичном Управлении ГИБДД сказали, что пострадавших нет. Грузовик протаранил автомобили на стоянке в районе 29-го километра МКАД. Об обстоятельствах происшествия пока ничего неизвестно.
Комментарии5
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gvs 12 января 2019 | 11:51
Травмы водителю грузовика нанесли владельца разбитых машин? ))))
vitaly_mr23 12 января 2019 | 12:20
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
grazschdanin 12 января 2019 | 11:52
О+дин человек
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Венедиктов видимо на корректорах экономит. Лучше бы экономил на модераторах.
zloy_sok 12 января 2019 | 12:00
grazschdanin: Обезьян нанял)
sasass 12 января 2019 | 11:54
Хулиганствующий террорист ...