Один человек пострадал на стоянке в Москве, где грузовик протаранил десять автомобилей. Об этом сообщает источник агентства ТАСС в экстренных службах. Он уточняет, что травмы получил водитель грузовика. Ранее в столичном Управлении ГИБДД сказали, что пострадавших нет. Грузовик протаранил автомобили на стоянке в районе 29-го километра МКАД. Об обстоятельствах происшествия пока ничего неизвестно.