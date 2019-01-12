Парламент Македонии проголосовал за переименование страны в Северную Македонию
Поправки в Конституцию поддержал 81 из 120-ти депутатов. Оппозиция, выступающая против переименования, голосование бойкотировала. Власти Македонии решили переименовать страну ради урегулирования многолетнего спора с Грецией, который препятствовал вступлению страны в Евросоюз и НАТО.
Комментарии3
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haldey 12 января 2019 | 11:53
Хороший пример. Украину тоже надо переименовать, быстрее примут в НАТу)))
kreamssdick 12 января 2019 | 12:00
haldey: кто о чем, а вшивые о бане. Лугандон вон переименовали, а счастья все нет.
igor919191 12 января 2019 | 11:53
Скоро хохлы в Малороссию себя переименуют.