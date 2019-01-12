Парламент Македонии проголосовал за переименование страны в Северную Македонию

Поправки в Конституцию поддержал 81 из 120-ти депутатов. Оппозиция, выступающая против переименования, голосование бойкотировала. Власти Македонии решили переименовать страну ради урегулирования многолетнего спора с Грецией, который препятствовал вступлению страны в Евросоюз и НАТО.