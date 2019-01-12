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11:31, 12 января 2019

Независимости Белоруссии предстоит испытание на прочность, — заявил президент республики Александр Лукашенко

С предупреждением глава государства выступил накануне во время торжественного приема.

В декабре Минск и Москва обменивались резкими заявлениями в связи с предстоящим налоговым манёвром в нефтяной отрасли в России. Лукашенко обвинял Москву в том, что под видом глубокой интеграции она пытается включить Белоруссию в свой состав. В Кремле говорили, что речи о присоединении не идет. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков говорил, что Москва и Минск движутся навстречу друг другу.

Комментарии

13

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mikhail_spb_ 12 января 2019 | 11:35


Да уж.
Белорусы, не ложитесь под кремлежуликов.

evgolius7 12 января 2019 | 11:42

Путин захотел анексировать Беларусь. В итоге:
1. Лукашенко заговорил на белорусском языке.
2. В Беларуси в авральном режиме начались рыночные реформы.
3. Лукашенко призвал страны НАТО объединиться в вопросе поставок нефти на белорусские НПЗ.
Отличная многоходовочка Путина!

captainobvious 12 января 2019 | 11:50

evgolius7: призвал страны НАТО объединиться в вопросе поставок нефти на белорусские НПЗ

представил себе, как страны НАТО будут возить нефть на белорусские НПЗ американскими "Геркулесами"... ))

danko1 12 января 2019 | 11:54

Лукашенко очень любит власть и никогда её не отдаст Путину, желавшего бы новое союзное государство возглавить.
Он еще сразу после захвата Крыма предупредил, что отдаст приказ стрелять в зеленых человечков на поражение, если они в Беларуси появятся.

nikolaitschi 12 января 2019 | 11:38

Белоруссия зря потеряла время. Имея перед глазами живой пример успешного развития при путинизме - роскошную жизнь смолян и псковичей, и не понять своих перспектив? Это больше похоже не на глупость, а на подлость власти.

leogi 12 января 2019 | 11:40

нам пишут:
@Заманивали Лукашенко в "таможенный союз" нефтью и газом по внутренним ценам, он и вступил...Потом ему сказали, что по таким ценам будет в "едином пространстве", а пока поезди-ка ты каждый год в Москву, да попроси. Он ездил, надеялся. Теперь же говорят, а откажись-ка ты от власти, войди в состав полностью...Кажется, дошло до него наконец, что нефть дешевая только в мышеловке. Ну дак, по мировым ценам нефть во всем мире есть, и все в мире покупают и пока не умерли, Литва ближайшая или Польша, например. А в Москве других заманух, кроме нефти с газом дешевых, для друзей, нет и не было. Зато указывать и володеть хочется. Такие вот у них разные проблемы. У Лукашенко - как свой совхоз вывести на безубыточность, у других - как Ымперыю из осколков снова склеить. С Новым годом, товарищи!@

kreamssdick 12 января 2019 | 11:40

Даже Лукашенко уже пугает беларусов Путиным, скоро туркменам будут показывать на нас пальцами "так жить нельзя"

captainobvious 12 января 2019 | 11:43

попытаться (хотя бы частично) жить за свой счет - это и правда серьезное испытание, можно только посочувствовать ))

kreamssdick 12 января 2019 | 11:45

captainobvious: а ты живешь за свой счет? или от кормушки не отходишь?

ykra_dupa 12 января 2019 | 11:46

captainobvious: Проститутка заблеела о независимости !? Просто Лука Мудищев выставил жопу на продажу ,в надежде продать ее подороже !))))

ivar1964 12 января 2019 | 11:47

captainobvious: Не только посочувствовать. Если уж не можем помочь, то хотя бы пожелаем удачи.

vlabumur 12 января 2019 | 11:45

Верю в Белоруссию.И желаю им удачи.

neyexo 12 января 2019 | 11:59

Есть много стран, которые НЕ завоевали, НЕ отвоевали свою независимость.
Она с неба упала.
Такие страны могут ее легко потерять.
(список стран предоставляется по запросу, только чур потом не плакать)

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