С предупреждением глава государства выступил накануне во время торжественного приема.

В декабре Минск и Москва обменивались резкими заявлениями в связи с предстоящим налоговым манёвром в нефтяной отрасли в России. Лукашенко обвинял Москву в том, что под видом глубокой интеграции она пытается включить Белоруссию в свой состав. В Кремле говорили, что речи о присоединении не идет. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков говорил, что Москва и Минск движутся навстречу друг другу.