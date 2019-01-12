Европейские дипломаты обратились к Конгрессу США с призывом поддержать снятия санкций с компаний Олега Дерипаски

Исключение En+ и «Русала» из санкционного списка сохранит источник дохода для десятков тысяч человек в алюминиевой промышленности Европы, — говорится в письме, опубликованном Европейской внешнеполитической службы. Обращение, в частности, подписали послы Евросоюза, Австрии, Германии, Италии, Соединенного королевства, Франции и Швеции. Письмо адресовано лидеру демократического меньшинства в Сенате Чаку Шумеру. В начале января он внес в Конгресс США резолюцию, направленную против решения Минфина, готового снять санкции с «Русала» и Еn+.