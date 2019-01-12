Европейские дипломаты обратились к Конгрессу США с призывом поддержать снятия санкций с компаний Олега Дерипаски
Исключение En+ и «Русала» из санкционного списка сохранит источник дохода для десятков тысяч человек в алюминиевой промышленности Европы, — говорится в письме, опубликованном Европейской внешнеполитической службы. Обращение, в частности, подписали послы Евросоюза, Австрии, Германии, Италии, Соединенного королевства, Франции и Швеции. Письмо адресовано лидеру демократического меньшинства в Сенате Чаку Шумеру. В начале января он внес в Конгресс США резолюцию, направленную против решения Минфина, готового снять санкции с «Русала» и Еn+.
Комментарии7
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mikhail_spb_ 12 января 2019 | 11:33
Вот, какой эффективный менеджер дерибаско!
С нуля создал свой бизнес, без которого теперь весь мир не может обойтись!
satttana_perrrrkele 12 января 2019 | 11:43
****говорится в письме, опубликованном Европейской внешнеполитической службы****
хрень какая-то. Что это за орган такой? Обнаружить не удалось.
И, почему письмо к сенатору (который внес предложение), а не к конгрессу, который может это предложение принять или отклонить
nikolaitschi 12 января 2019 | 11:55
satttana_perrrrkele: Европейцы наличие письма подтвердили. Путин прав, их жадность позволит вить из них веревки и бесконтрольно издеваться над собственным народом и соседями.
satttana_perrrrkele 12 января 2019 | 12:06
nikolaitschi: простите, но я - европеец. Есть гражданство ЕС. Я - не подтверждаю (впрочем и опровергнуть, того что не видел, не могу)
edyunia 12 января 2019 | 11:47
Вот такие они полезные идиоты. Интересно, в переводе на пенсии, во сколько сот тысяч лет россиянских пенсов пенсов будет исчисляться это обращение к Конгрессу? И не ясно прислушаются ли пиндосы к призыву, им сейчас туда башлять стрёмно, Мюллер всех под колпаком держит.
andy66 12 января 2019 | 11:49
у них у всех просто "общая рыбка"...
edward_sakash 12 января 2019 | 12:23
Самые продажные из европейских чиновников вписались за бабло Дерипаски, а по сути - за общак Путина.