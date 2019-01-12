Канада предоставила убежище сбежавшей из Саудовской Аравии 18-летней девушке Рахаф Мохаммед

Это подтвердили власти североамериканской страны.

18-летняя подданная Саудовской Аравии Рахаф Мохаммед аль-Кунун после пересадки в столице Южной Кореи Сеуле рейсом в Торонто должна оказаться в Канаде. Премьер-министр этой страны Джастин Трюдо заявил, что его страна откликнулась на просьбу Верховного комиссара ООН по делам беженцев и приняла приняли Аль-Кунун, предоставив ей убежище. Девушка скрывалась от возможного преследования со стороны своей семьи и почти неделю провела, забаррикадировавшись в номере отеля в Бангкоке. Там ее задержали представители иммиграционных служб Таиланда, ей было отказано во въезде, а ее паспорт – изъят. По требованию Саудовской Аравии, ранее ее не пустили на рейс в Австралию, куда она и намеревалась добраться. Она сбежала во время отпуска с семьей в Кувейте, откуда прилетела в Бангкок. Затем суд постановил экстрадировать девушку в Кувейт, где все это время и находились ее родные. Сама Рахаф аль-Кунун опасалась расправы из-за отречения от ислама. Девушке удалось привлечь к себе внимание через свои сообщения в социальных сетях, после чего тема вышла в заголовки новостей мировых информационных агентств.

В Саудовской Аравии вероотступничество или отказ от религиозных убеждений караются смертной казнью, хотя в последние годы суды, по данным прессы, таких смертных приговоров не выносили.