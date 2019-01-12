Российские бизнесмены закрывают счета на Кипре

Как пишет агентство Bloomberg, главная причина такой тенденции – более внимательное отношение банков к происхождению денег клиентов.

«Кипр перестал быть средиземноморским раем для русского бизнеса» — так озаглавлена статья в Bloomberg о закрытии счетов россиян. Двое предпринимателей, которые больше 10 лет держали средства в банках острова, рассказали изданию о решении избавиться от своих счетов. Это произошло из-за невозможности подтвердить происхождение денег: по словам бизнесменов, банки запрашивали у них эту информацию в течение последних месяцев.

Об уходе россиян из банков Кипра говорят и аналитики, а также свидетельствуют цифры ЦБ страны. По этим данным, в конце ноября прошлого года объем средств иностранцев на счетах составлял чуть более семи миллиардов евро. При этом еще шесть лет назад сумма была рекордной – около 21,5 миллиарда евро. Вывод денег с банковских счетов связан прежде всего с новой политикой Центробанка Кипра, который борется с офшорными компаниями.

Ужесточение банковских правил стало следствием давления со стороны США: по мнению властей страны, с помощью кредитных учреждений Кипра отмывают деньги люди, близкие к Владимиру Путину.