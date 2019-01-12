Z Архив новостей новости
5 24 6 4760
11:03, 12 января 2019

Российские бизнесмены закрывают счета на Кипре

Как пишет агентство Bloomberg, главная причина такой тенденции – более внимательное отношение банков к происхождению денег клиентов.

«Кипр перестал быть средиземноморским раем для русского бизнеса» — так озаглавлена статья в Bloomberg о закрытии счетов россиян. Двое предпринимателей, которые больше 10 лет держали средства в банках острова, рассказали изданию о решении избавиться от своих счетов. Это произошло из-за невозможности подтвердить происхождение денег: по словам бизнесменов, банки запрашивали у них эту информацию в течение последних месяцев.

Об уходе россиян из банков Кипра говорят и аналитики, а также свидетельствуют цифры ЦБ страны. По этим данным, в конце ноября прошлого года объем средств иностранцев на счетах составлял чуть более семи миллиардов евро. При этом еще шесть лет назад сумма была рекордной – около 21,5 миллиарда евро. Вывод денег с банковских счетов связан прежде всего с новой политикой Центробанка Кипра, который борется с офшорными компаниями.

Ужесточение банковских правил стало следствием давления со стороны США: по мнению властей страны, с помощью кредитных учреждений Кипра отмывают деньги люди, близкие к Владимиру Путину.

Комментарии

24

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

jurmak 12 января 2019 | 11:07

Обложили. Со всех сторон обложили волки позорные

vitaly_mr23 12 января 2019 | 11:12


Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.






pattrick3 12 января 2019 | 11:15

Ужесточение банковских правил стало следствием давления со стороны США: по мнению властей страны, с помощью кредитных учреждений Кипра отмывают деньги люди, близкие к Владимиру Путину...

Значит тайные счета А.Навального, Е.Альбац, А.Венедиктова, братьев Гудковых, Л.Пономарёва... не тронут?

danko1 12 января 2019 | 11:18

Некуда скоро будет ворью путинскому податься, всюду их, кроме России, преследуют.
Понятно почему, когда кипрские банки потерпели крах, Путин пообещал им возместить потери.
И подозреваю, что это обещание он выполнил.

pattrick3 12 января 2019 | 11:22

danko1:

Твои запасные рейтузы где спрятаны, в банковской ячейке в Майами?

poluputing 12 января 2019 | 11:27

pattrick3: её то исподнее в сохранности пребывает, а вот твои кровные переедут с Кипра на Кайманы. А ты только елозить облизываясь можешь

danko1 12 января 2019 | 11:29

pattrick3: Дебил патрик, оставшись без порток, убого защищает тех, кто его ограбил.
Хам безмозглый и дурак конченный, но других вор Пригожин в портянки не берет.
Не идут умные портянками работать.

pattrick3 12 января 2019 | 11:46

danko1:

Только продажная носатая проститутка не будет защищать своих граждан, если их притесняют не по решению суда, а из за того что они близки к президенту В.Путину.

rampa 12 января 2019 | 12:24

pattrick3: кто же их притесняет без суда? Банки просто запрашивают информацию о происхождении денег, на что имеют полное право. Те, кто не может подтвердить их законное происхождение, сами выводят свои деньги. И уж это точно не Навальный или Альбац. А ты-то чего так разволновался за приближенных к Путину?

putn_pnh 12 января 2019 | 11:38

pattrick3: не свисти. В Майами свои трусы прячет "российская" теннисистка Мария Шарапова.

vilingrad 12 января 2019 | 11:42

pattrick3: А у седьмого патрика есть счета? Где же он держит свои сбережения, сколоченные из кислого иудиного гонорара? Не покусятся ли пиндосы на эти ~138 долларов и 18 центов?!

poluputing 12 января 2019 | 11:14

jurmak: и куда податься россиянскому олигарху? Неужели придётся вернуть денежку взад? Нет, уж это - в последнюю очередь, сбербанк им снится в страшных снах

all_seeing74 12 января 2019 | 11:47

jurmak: дожили!!!! Честному вору негде спрятать наворованное!!!!! Куда катится мир?!!!!!((((

ivar1964 12 января 2019 | 11:49

jurmak: Не волки позорные обложили, а волков позорных обложили. Так точнее. Нет?

mikhail_spb_ 12 января 2019 | 11:08


А ведь совсем недавно Кипр был прачечной для бабла российских жуликов, воров и бандитов и их личным хранилищем, а представители Кипра вроде даже отирались в госдуме.
И надо же, какой неприятный поворот событий.

mariya____ 12 января 2019 | 11:10

mikhail_spb_: Теперь прачечной будут 4 Курильских острова, которые передадут Японии )))

fleyta6 12 января 2019 | 11:31

mikhail_spb_: Так скоро и в приличные страны российских "бизнес-воров" пускать перестанут.

garalla 12 января 2019 | 11:14

Ну неужели все сп...зженные деньги придётся возвращать в Россию? Не верю! Явно найдут где припрятать, но всё-равно до следующего разоблачения Тьфу на них!,

gregor 12 января 2019 | 11:16

На Кипре решили спросить у друзей Путина ,родственников и его чиновников ...- откЕда столько миллиардов у вас .
Срочно ворьё решило свои счета убитарь ,пока не конфисковали .
Отовсюду гонят воровскую шоблу кремлёвскую .
Только 86 % обворованных ими ..... их и поддерживает .
Ничего не поделаешь ...менталитет большинства .
Их ........ обворовывают ,а они стонут от удовольствия .

zibex 12 января 2019 | 11:17

Переведут в дружественную Вануату или на Каймановы острова, всего-то делов...

ilja13 12 января 2019 | 11:17

Поздно. Уже счета заблокированы. Глупо конечно такое говорить - типа злорадствовать в духе а ля совьетик. НУ придурки думали хапнули бабло, перевели на Кипр, ещё псеводоюристы им это посоветовали. И думали всё? Время собирать камни......хотя это всё грустно.....очень

poluputing 12 января 2019 | 11:24

ilja13: Конечно грустно, деньги то россиянского налогоплательщика

snagging 12 января 2019 | 11:32

Путинская элита уже давно получила паспорта других стран. Даже у Пескова французский ласкает его, как и французский поцелуй от Навки.

captainobvious 12 января 2019 | 11:41

всё это можно только приветствовать... если уж ЦБ РФ не способен вернуть деньги российских олигархов на Родину, то пусть это делают ЦБ Кипра и прочих офшоров.

(комментарий скрыт)

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 8 января Поздравить…

5 303 6 7594 08.01
Kэхо москвы, день рождения, праздники, общество, события
Блоги

+ Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины Перед подписанием документа в Храме святого Георгия, возле резиденции Вселенского патриарха, состоялся молебен, на котором присутствовали, в том числе, президент Украины Петр Порошенко…

5 570 6 68535 05.01
8читать ;смотреть
Kправославие, украина, события
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Максим Литвинов. Министр иностранных дел может иметь свое мнение Максим Литвинов. Министр иностранных дел может иметь свое мнение А что, если министр иностранных дел не сходится во взглядах с хозяином страны?..

5 167 6 16794 05.01
8читать ;смотреть
Kистория, видео, политика, мнения
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Сегодня день рождения у моего друга Андрея Малахова Я не знаю, в каких капсулах и где мы будем лежать, но я точно знаю, что в этих капсулах будет раздаваться один голос, по которому весь русскоязычный мир опознаёт себя. Это твой голос, Андрей…

5 74 6 6483 11.01
Kдень рождения, общество, праздники, мнения
Блоги

+ Патриарх Кирилл: Христос любит каждого из нас Патриарх Кирилл: Христос любит каждого из нас Глава РПЦ поздравил верующих с Рождеством Христовым…

5 113 6 12104 07.01
8читать ;смотреть
Kрелигия, праздники, видео, события
Блоги

Фото дня

Появилась фотография грамоты о независимости, дарованной Православной церкви Украины патриархом Константинопольским Варфоломеем Текст оригинального документа написан на греческом…

5 91 6 14189 05.01
Kобщество, украина, церковь, фото, события
Блоги

Карина Орлова журналист

ФБР секретно расследовало Трампа как угрозу национальной безопасности Агенты также должны были выяснить, не работал ли Трамп на Россию — осознанно или ненамеренно попав под влияние Москвы…

5 40 6 5028 08:15
Kтрамп, спецслужбы, события
Блоги

Евгений Снегов журналист «Эха Москвы»

Консерватор и сторонник присоединения Крыма к России: что рассказали о Поле Уилане его российские знакомые Друзья Уилана утверждают, что ничего подозрительного в поведении американца не замечали: он искренне интересовался Россией, охотно обсуждал политику, в дискуссиях часто занимал пророссийскую позицию…

5 114 6 25192 05.01
Kобщество, сша, шпионаж, рф, мнения
Блоги

Александр Мельман телекритик, МК

Зеленского в президенты! Зеленский хочет мира, а я хочу, чтобы он хотя бы попробовал. А вдруг? Вот станет он президентом, и встретятся тогда два юмориста — Зеленский и Путин…

5 80 6 9994 11.01
Kукраина, политика, власть, мнения
Блоги

Александр Минкин журналист

Русско-Японская война 1945-2018 Дурачьё как всегда завопило о предательстве, о гибели России. Но гибель не в островах, а в головах…

5 388 6 49544 06.01
Kистория, политика, япония, мнения
Блоги

+ Патриарх Кирилл: Существование гаджетов и интернета – вестник пришествия Антихриста Патриарх Кирилл: Существование гаджетов и интернета – вестник пришествия Антихриста При этом он отметил, что церковь вовсе не выступает против научного прогресса. Она обеспокоена из-за несвободы человеческой личности…

5 292 6 38065 07.01
Kрелигия, технологии, общество, события
Блоги

Артемий Троицкий журналист

+ С Россией остались только банановые республики С Россией остались только банановые республики О международной изоляции России и победе Украины и Петра Порошенко на духовном фронте…

5 180 6 23702 06.01
Kполитика, видео, рф, украина, общество, мнения
Блоги

Илья Варламов блогер

10 запретов, которые спасут наши города Есть только две причины красить бордюр – если вы хотите украсть деньги на краске и если надо чем-то занять дворников в межсезонье. Кстати, белить деревья тоже не нужно…

5 108 6 55153 05.01
Kгорода, фото, общество, мнения
Блоги

Аббас Галлямов политолог

Между политикой и религией Если аналогия правильная, то люди, ждущие обвального падения рейтинга Путина в ближайшие годы, могут его и не дождаться. Люди не ниспровергают старого «Бога Неба», они просто потихоньку про него забывают…

5 75 6 17771 05.01
Kполитика, общество, история, религия, события
Блоги

Карина Орлова журналист

Трамп загнал себя в тупик Как ни парадоксально, чрезвычайное положение может стать удобным для Трампа выходом из положения: он и не пошел бы на уступки демократам, и в глазах избирателей сделал все возможное для строительства стены…

5 224 6 31905 11.01
Kтрамп, сша, политика, мексика, мнения
Блоги

+ Владимир Путин посетил рождественское богослужение Владимир Путин посетил рождественское богослужение Президент встретил праздник в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга…

5 184 6 27040 07.01
8читать ;смотреть
Kвидео, фото, религия, путин, события

Популярное за неделю

Новости

Вице-спикер ГД Петр Толстой дважды не смог перевести на русский приглашение из Парламентской ассамблеи Совета Европы «ПАСЕ предложила России разделить делегацию на шесть полов» — заметки с подобными заголовками и со ссылкой на слова Петра Толстого опубликовали многие федеральные издания…

5 33 6 8785
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

«Авангард» — это никакой не скрамджет, это, грубо говоря, «Фау-2». Это неуловимый Джо, который никому не нужен…

5 220 6 149062 05.01
#слушать 47:53 8читать ;смотреть $скачать 11.0 МБ
Голосование
Важно ли вам, какой стране принадлежат Курильские острова?
5 91 6 13994 07.01
Блоги

Юлия Латынина журналист

+ Магнитогорск, разъяснение происходящего Магнитогорск, разъяснение происходящего Я наконец поняла, что произошло в Магнитогорске…

5 267 6 338001 09.01
8читать ;смотреть
Блоги

+ «Что это за безобразие?! Людей подавили!» «Что это за безобразие?! Людей подавили!» В Курске устроили давку за бесплатными сладкими подарками…

5 189 6 96935 07.01
8читать ;смотреть
Kпроисшествия, общество, видео, курск, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7545780
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3856380

Сегодня в эфире