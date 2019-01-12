Российские бизнесмены закрывают счета на Кипре
Как пишет агентство Bloomberg, главная причина такой тенденции – более внимательное отношение банков к происхождению денег клиентов.
«Кипр перестал быть средиземноморским раем для русского бизнеса» — так озаглавлена статья в Bloomberg о закрытии счетов россиян. Двое предпринимателей, которые больше 10 лет держали средства в банках острова, рассказали изданию о решении избавиться от своих счетов. Это произошло из-за невозможности подтвердить происхождение денег: по словам бизнесменов, банки запрашивали у них эту информацию в течение последних месяцев.
Об уходе россиян из банков Кипра говорят и аналитики, а также свидетельствуют цифры ЦБ страны. По этим данным, в конце ноября прошлого года объем средств иностранцев на счетах составлял чуть более семи миллиардов евро. При этом еще шесть лет назад сумма была рекордной – около 21,5 миллиарда евро. Вывод денег с банковских счетов связан прежде всего с новой политикой Центробанка Кипра, который борется с офшорными компаниями.
Ужесточение банковских правил стало следствием давления со стороны США: по мнению властей страны, с помощью кредитных учреждений Кипра отмывают деньги люди, близкие к Владимиру Путину.
Комментарии24
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jurmak 12 января 2019 | 11:07
Обложили. Со всех сторон обложили волки позорные
vitaly_mr23 12 января 2019 | 11:12
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
pattrick3 12 января 2019 | 11:15
Ужесточение банковских правил стало следствием давления со стороны США: по мнению властей страны, с помощью кредитных учреждений Кипра отмывают деньги люди, близкие к Владимиру Путину...
Значит тайные счета А.Навального, Е.Альбац, А.Венедиктова, братьев Гудковых, Л.Пономарёва... не тронут?
danko1 12 января 2019 | 11:18
Некуда скоро будет ворью путинскому податься, всюду их, кроме России, преследуют.
Понятно почему, когда кипрские банки потерпели крах, Путин пообещал им возместить потери.
И подозреваю, что это обещание он выполнил.
pattrick3 12 января 2019 | 11:22
danko1:
Твои запасные рейтузы где спрятаны, в банковской ячейке в Майами?
poluputing 12 января 2019 | 11:27
pattrick3: её то исподнее в сохранности пребывает, а вот твои кровные переедут с Кипра на Кайманы. А ты только елозить облизываясь можешь
danko1 12 января 2019 | 11:29
pattrick3: Дебил патрик, оставшись без порток, убого защищает тех, кто его ограбил.
Хам безмозглый и дурак конченный, но других вор Пригожин в портянки не берет.
Не идут умные портянками работать.
pattrick3 12 января 2019 | 11:46
danko1:
Только продажная носатая проститутка не будет защищать своих граждан, если их притесняют не по решению суда, а из за того что они близки к президенту В.Путину.
rampa 12 января 2019 | 12:24
pattrick3: кто же их притесняет без суда? Банки просто запрашивают информацию о происхождении денег, на что имеют полное право. Те, кто не может подтвердить их законное происхождение, сами выводят свои деньги. И уж это точно не Навальный или Альбац. А ты-то чего так разволновался за приближенных к Путину?
putn_pnh 12 января 2019 | 11:38
pattrick3: не свисти. В Майами свои трусы прячет "российская" теннисистка Мария Шарапова.
vilingrad 12 января 2019 | 11:42
pattrick3: А у седьмого патрика есть счета? Где же он держит свои сбережения, сколоченные из кислого иудиного гонорара? Не покусятся ли пиндосы на эти ~138 долларов и 18 центов?!
poluputing 12 января 2019 | 11:14
jurmak: и куда податься россиянскому олигарху? Неужели придётся вернуть денежку взад? Нет, уж это - в последнюю очередь, сбербанк им снится в страшных снах
all_seeing74 12 января 2019 | 11:47
jurmak: дожили!!!! Честному вору негде спрятать наворованное!!!!! Куда катится мир?!!!!!((((
ivar1964 12 января 2019 | 11:49
jurmak: Не волки позорные обложили, а волков позорных обложили. Так точнее. Нет?
mikhail_spb_ 12 января 2019 | 11:08
А ведь совсем недавно Кипр был прачечной для бабла российских жуликов, воров и бандитов и их личным хранилищем, а представители Кипра вроде даже отирались в госдуме.
И надо же, какой неприятный поворот событий.
mariya____ 12 января 2019 | 11:10
mikhail_spb_: Теперь прачечной будут 4 Курильских острова, которые передадут Японии )))
fleyta6 12 января 2019 | 11:31
mikhail_spb_: Так скоро и в приличные страны российских "бизнес-воров" пускать перестанут.
garalla 12 января 2019 | 11:14
Ну неужели все сп...зженные деньги придётся возвращать в Россию? Не верю! Явно найдут где припрятать, но всё-равно до следующего разоблачения Тьфу на них!,
gregor 12 января 2019 | 11:16
На Кипре решили спросить у друзей Путина ,родственников и его чиновников ...- откЕда столько миллиардов у вас .
Срочно ворьё решило свои счета убитарь ,пока не конфисковали .
Отовсюду гонят воровскую шоблу кремлёвскую .
Только 86 % обворованных ими ..... их и поддерживает .
Ничего не поделаешь ...менталитет большинства .
Их ........ обворовывают ,а они стонут от удовольствия .
zibex 12 января 2019 | 11:17
Переведут в дружественную Вануату или на Каймановы острова, всего-то делов...
ilja13 12 января 2019 | 11:17
Поздно. Уже счета заблокированы. Глупо конечно такое говорить - типа злорадствовать в духе а ля совьетик. НУ придурки думали хапнули бабло, перевели на Кипр, ещё псеводоюристы им это посоветовали. И думали всё? Время собирать камни......хотя это всё грустно.....очень
poluputing 12 января 2019 | 11:24
ilja13: Конечно грустно, деньги то россиянского налогоплательщика
snagging 12 января 2019 | 11:32
Путинская элита уже давно получила паспорта других стран. Даже у Пескова французский ласкает его, как и французский поцелуй от Навки.
captainobvious 12 января 2019 | 11:41
всё это можно только приветствовать... если уж ЦБ РФ не способен вернуть деньги российских олигархов на Родину, то пусть это делают ЦБ Кипра и прочих офшоров.