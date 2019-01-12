На стоянке в Москве грузовик протаранил десять автомобилей
Об этом со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД, сообщает агентство ТАСС. По его данным, это произошло на юге, в районе 29-го километра МКАД. Никто не пострадал.
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Об этом со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД, сообщает агентство ТАСС. По его данным, это произошло на юге, в районе 29-го километра МКАД. Никто не пострадал.
Консерватор и сторонник присоединения Крыма к России: что рассказали о Поле Уилане его российские знакомые Друзья Уилана утверждают, что ничего подозрительного в поведении американца не замечали: он искренне интересовался Россией, охотно обсуждал политику, в дискуссиях часто занимал пророссийскую позицию…
Комментарии4
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pattrick3 12 января 2019 | 11:10
На стоянке в Москве грузовик протаранил десять автомобилей...
Их экипаж сняли с пробега?
vitaly_mr23 12 января 2019 | 11:12
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
zibex 12 января 2019 | 11:15
pattrick3: нет, порешали уже, это же не бездуховный Запад
evgeny_biolog 12 января 2019 | 11:27
"грузовик протаранил десять автомобилей"
А что, в России грузовик автомобилем не является?