На ралли-марафоне «Дакар» сбит зритель
Он госпитализирован с переломом. Виновником инцидента оказалась российская команда КАМАЗ-Мастер.
Ралли-марафон «Дакар», который перевалил через экватор, омрачился печальным инцидентом. На пятый гоночный день экипаж команды КАМАЗ-Мастер пилота Андрея Каргинова сбил на спецучастке в песках зрителя. Как сообщается в официальном коммюнике организаторов, экипаж снят с марафона за то, что не остановился после инцидента, а продолжил гонку. Сам пострадавший — это 60-летний житель Южной Африки, был госпитализирован с переломом бедра. Сообщается также, что зритель находился вне официально организованной и безопасной зрительской зоны. Между тем, экипаж Каргинова шел третьим в генеральной классификации по итогам первых пяти этапов. Первые два места за его однокомандниками Эдуардом Николаевым и Дмитрием Сотниковым. Теперь же, судя по всему, на третью строчку классификации поднимется голландский пилот на грузовике IVECO Жерар де Рой. В зачете внедорожников уже несколько дней уверенно лидирует катарский гонщик на Toyota Hilux Нассер Аль-Аттия. Почти полчаса ему проигрывает француз, многократный победитель «Дакара» Стефан Петерансель, который сейчас выступает за команду X-Raid.
Сильный туман, а также глубокий феш-феш — так называют мелкодисперсную пыль, больше похожую на косметическую пудру, в которой автомобиль просто тонет, помешал большинству участников зачета SxS завершить второй гоночный день марафона, последний отрезок был отменен, и организаторы думают, как же считать результаты. Впереди у участников «Дакара» день отдыха, так что у судей есть сутки на то, чтобы объявить свое решение. Пока же в этом зачете лидировал россиянин Сергей Карякин.
До конца гонки осталось 5 этапов, финиширует «Дакар» 17 января в Лиме.
Комментарии16
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mikhail_spb_ 12 января 2019 | 11:05
Наверняка это Обама подложил под колёса росгрузовика несчастного жителя Африки, лишь бы навредить поднимающейся с колен ядерно-гиперзвуковой супердержаве.
pattrick3 12 января 2019 | 11:08
mikhail_spb_:
Ублюдок тупой, человек пострадал, а ты ослоумничаешь.
vitaly_mr23 12 января 2019 | 11:13
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evgolius7 12 января 2019 | 11:19
Забавно...
11:02 На стоянке в Москве грузовик протаранил десять автомобилей ….
Новости говорят, что наши грузовики просто не могут объехать препятствия….
haldey 12 января 2019 | 11:39
evgolius7: ///Новости говорят, что наши грузовики просто не могут объехать препятствия….///
А в Оттаве автобус прекрасно объезжает препятствия? Такое случается, идиот!
wild82 12 января 2019 | 11:18
Сам пострадавший — это 60-летний житель Южной Африки, был госпитализирован с переломом бедра. Сообщается также, что зритель находился вне официально организованной и безопасной зрительской зоны.
Два вопроса, что в пустыне делал 60 летний дядя и почему организаторы не обеспечивают безопасность?
haldey 12 января 2019 | 11:21
pattrick3: Да этот дурачок не знает, что на ралли, такие вещи случаются со зрителями регулярно...
Ну надо плюнуть на Россию, му это просто необходимо, а то с довольствия снимет хозин)))
tag188 12 января 2019 | 11:06
Русафобы проклятые! Дисквалифицировать экипаж только за то, что задавили зрителя и не остановились оказать ему помощь!
haldey 12 января 2019 | 11:23
tag188: Еще один баран))) Ты еще напиши, что проехал на красный свет в пьяном состоянии)))
aleks50 Алексей Клубников 12 января 2019 | 11:11
Высоко духовно продолжили путь, наплевав на сбитого. Синдром портянок.
x_signal 12 января 2019 | 11:14
aleks50: смотрите видео. Этот сбитый с группой единомышленниковсам под колеса полез, так что там было, кому оказать помощь.
zibex 12 января 2019 | 11:12
Это не мы, он сам под колеса прыгнул
x_signal 12 января 2019 | 11:16
zibex: совершенно верно, смотрите видео.
liquidsky__ 12 января 2019 | 11:14
зритель находился вне официально организованной и безопасной зрительской зоны
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Какие вообще вопросы к команде тогда?
Заметили ли люди в кабине КАМАЗА(!), что кого-то еле зацепили краем машины??
Какая-то классическая подстава из 90х.
evgeny_biolog 12 января 2019 | 11:25
"Виновником инцидента оказалась российская команда КАМАЗ-Мастер."
Настоящие мастера - могли и убить, а только ранили ...
grazschdanin 12 января 2019 | 12:02
Сообщается также, что зритель находился вне официально организованной и безопасной зрительской зоны.
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Это что, новая возможность влиять на результаты гонки? Почему организаторы такое допустили? И не было ли это умышленно подстроено?