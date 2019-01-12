Границу с Казахстаном в Оренбургской и Саратовской областях закрыли для транспорта
Это связано с сильной метелью, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на структуры Росавтодора. Там подчеркнули, что дороги будут открыты, как только позволят погодные условия. Циклон, как ожидается, также затронет Самарскую, Ульяновскую и Пензенскую области.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
ilja13 12 января 2019 | 10:54
Только в связи со сильной метелью? Это крайне печально. Вот если бы закрыли в связи с сильным потоком приезжающих туда их собственно не просят..........