Границу с Казахстаном в Оренбургской и Саратовской областях закрыли для транспорта

Это связано с сильной метелью, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на структуры Росавтодора. Там подчеркнули, что дороги будут открыты, как только позволят погодные условия. Циклон, как ожидается, также затронет Самарскую, Ульяновскую и Пензенскую области.