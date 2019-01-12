Сегодня в Москве простятся с последним председателем Верховного совета СССР Анатолием Лукьяновым
Он умер 9 января, по словам близких, — после тяжелой болезни. Лукьянову было 88 лет. Последнего главу Верховного совета СССР похоронят на Троекуровском кладбище. Прощание начнется через полчаса в больнице на улице маршала Тимошенко.
Комментарии1
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ilja13 12 января 2019 | 10:56
О покойниках - либо хорошо, либо ничего. Ничего хорошего сказать не можно, так что ничего!