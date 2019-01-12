Канада предоставила убежище 18-летней девушке из Саудовской Аравии, которая сбежала от семьи

Как пояснил канадский премьер Джастин Трюдо, правительство откликнулось на запрос агентства ООН по делам беженцев. Рахаф Мохаммед аль-Кунун стала известна после того, как в начале января забаррикадировалась в отеле аэропорта в Бангкоке, чтобы избежать депортации. Девушка сбежала от родственников во время отдыха. Она утверждала, что семья может убить её за отречение от ислама.