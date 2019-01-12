Канада предоставила убежище 18-летней девушке из Саудовской Аравии, которая сбежала от семьи
Как пояснил канадский премьер Джастин Трюдо, правительство откликнулось на запрос агентства ООН по делам беженцев. Рахаф Мохаммед аль-Кунун стала известна после того, как в начале января забаррикадировалась в отеле аэропорта в Бангкоке, чтобы избежать депортации. Девушка сбежала от родственников во время отдыха. Она утверждала, что семья может убить её за отречение от ислама.
Комментарии6
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mariner 12 января 2019 | 10:43
А что-же Австралия, отказала? Не берёт "кого попало" ?
prostotak123 12 января 2019 | 10:44
А через пять лет эта девушка взорвала кафе в Сиднее....
tetriz 12 января 2019 | 10:47
Религии - самое большое ЗЛО, с которым когда-либо сталкивалось или столкнётся человечество. Не по заложенным в них постулатам, а по плодам их , которые суть вечный конфликт, война и кровь.
Это тест на разумность, лакмусовая бумажка.
Если животные инстинкты типа "веры" и "духовности" будут преодолены - у людей есть будущее.
Если нет - то нет.
olenenok_zed 12 января 2019 | 10:56
tetriz: суть вечных конфликтов - жажда власти и денег :)
vlabumur 12 января 2019 | 10:57
tetriz: В Америке и сегодня в воскресенье все улицы пусты все в храмах.
А у нас на Пермскую область два храма было Все коммуняки позакрывали
ТОЛЬКО ВОТ Америка процветает. а СССР ВЫЛЕТЕЛ В ТРУБУ .. А ведь 99% процентов атеистов было.
wild82 12 января 2019 | 11:00
tetriz: Если животные инстинкты типа "веры" и "духовности" будут преодолены - у людей есть будущее.
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Ну-ка, приведи пример верующих и духовных животных. Или ты пустобрех который даже не понимает, что пишет.