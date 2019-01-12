Экипаж российской команды «КамАЗ-мастер» дисквалифицирован на ралли «Дакар» из-за наезда на зрителя
Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Дакара». Там подчеркнули, что пострадавшему не оказали помощь. В российской команде говорят, что во время происшествия пилот не увидел пострадавшего. На одном из сложных подъемов в песках было большое количество хаотично стоявших групп зрителей. В момент появления грузовика они стали разбегаться, но один из них споткнулся и попал под колесо машины. Руководитель команды Владимир Чагин сказал, что экипаж крайне удивлен решением судей, исключивших экипаж «КамАЗ-мастер» из гоночного протокола в зачете грузовиков. При этом, он отметил, что опротестовать решение можно будет только после завершения ралли. Дисквалифицированный экипаж под управлением Андрей Каргинова занимал 3-е место в общем зачете.
Комментарии18
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olenenok_zed 12 января 2019 | 10:34
Ну и тут, по любому :)
происки госдепа :)
а так конечно обидно :)
evgolius7 12 января 2019 | 10:49
А у нас так принято в России...
Не вижу пешехода...его и нет...главное договорится с гаишником.
И вообще нас там не было.
prostotak123 12 января 2019 | 10:37
Наехали на человека - крайне удивились и будут обжаловать...
davi__koloradov 12 января 2019 | 10:37
"экипаж крайне удивлен решением судей"
Действительно. Ехали как в рашке. Лохов позорных не замечали. Пускай сами прячутся. За что дисквалификация, пацаны??
kreamssdick 12 января 2019 | 10:37
Как орали, когда буксир захватывали "Дави его, глядь!!"
vlabumur 12 января 2019 | 10:38
Причинами такого решения стал наезд российского экипажа на зрителя во время пятого этапа гонки и неоказание ему помощи.
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Гнать за такое поганой метлой.
igor919191 12 января 2019 | 10:41
Не хрен по колеса лезть.
akrayzler 12 января 2019 | 10:50
igor919191: Че, не видят: многоскрепные и экстрохромные едут?
duk 12 января 2019 | 10:42
Начинаются детские отмазки "я ничего не видел".
akrayzler 12 января 2019 | 10:52
duk: Мерина и машку - вперед!
yakutt86 12 января 2019 | 10:44
Пробы горючего показали наличие ударной дозы мельдония.
tag188 12 января 2019 | 10:51
Там подчеркнули, что пострадавшему не оказали помощь.
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Очень высокодуховно. Сразу видно, что машиной управляли не какие-нибудь лохи из гейропы, а представители великой и прекрасной России!
hihi2raza 12 января 2019 | 10:52
Не умееют, нехер ездить. Дома сидите ушлепки.
zibex 12 января 2019 | 10:58
Как это по-русски... Не заметил, сами виноваты - хаотично стояли, а тут эта пыль, ну он и споткнулся - и так 8 раз...
semion_sedoi 12 января 2019 | 10:59
А сочувствовать пострадавшему наши гонщики не хотят?
glebbalbesov 12 января 2019 | 10:59
Угу, едешь по пустыне и тут херак пешеходный переход.... Организаторы просто таким макаром свои косяк прикрыли...
y3emen1 12 января 2019 | 11:00
специально, русофоб, под колёса кинулся
all_seeing74 12 января 2019 | 11:00
Чагин удивлен?!!! Хаха!!! Ну ак я не удивлен!!! Наезд на зрителя, неоказание помощи, и тупая отмазка: водитель не увидел!! Чагин! Если он не увидел, то хреновый он водитель, это как минимум!((( а я вам скажу , почему не оказали помощь, очень победить хотелось, да, Чагин?! Медальку из рук путина, а трупы санитары подберут, чего там, мы за ценой не постоим.. уроды!(((