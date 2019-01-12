Экипаж российской команды «КамАЗ-мастер» дисквалифицирован на ралли «Дакар» из-за наезда на зрителя

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Дакара». Там подчеркнули, что пострадавшему не оказали помощь. В российской команде говорят, что во время происшествия пилот не увидел пострадавшего. На одном из сложных подъемов в песках было большое количество хаотично стоявших групп зрителей. В момент появления грузовика они стали разбегаться, но один из них споткнулся и попал под колесо машины. Руководитель команды Владимир Чагин сказал, что экипаж крайне удивлен решением судей, исключивших экипаж «КамАЗ-мастер» из гоночного протокола в зачете грузовиков. При этом, он отметил, что опротестовать решение можно будет только после завершения ралли. Дисквалифицированный экипаж под управлением Андрей Каргинова занимал 3-е место в общем зачете.