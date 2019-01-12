Компания SpaceX может уволить около 600 сотрудников
Это 10% от общего числа работников производителя космической техники.
Чтобы преуспеть в развитии межпланетных летательных аппаратов и глобального интернета, базирующегося в космосе, SpaceX должна стать более стройной компанией – об этом говорится в заявлении корпорации, оказавшемся в распоряжении газеты Los Angeles Times. Это значит, что мы должны расстаться с некоторыми талантливыми и трудолюбивыми членами нашей команды – цитирует документ издание. Сообщается, что SpaceX выплатит уволенным сотрудникам как минимум двухмесячное жалование и другие льготы. Более того, компания пообещала помочь им в поиске новой работы.
Корпорация Илона Маска была основана в 2002 году. За последнее время численность специалистов, трудящихся в SpaceX выросла почти на две тысячи. Относительно малое количество персонала объясняется минимизацией расходов и удешевлением космических запусков.
Несмотря на планомерное увеличение количества запусков, SpaceX периодически сокращает штат. Прошлым летом компания уволила некоторых старших менеджеров из-за разногласий по поводу космической программы.
Комментарии7
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vitaly_mr23 12 января 2019 | 10:07
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
haldey 12 января 2019 | 10:09
Неужто трудно придумать еще сказку, рассказать лохам и стричь бабло? Все в сказки уже никто не верит? Сверхприбыль не течет больше в карманы заядлых курильщиков марихуаны?))) А как там "Тесла", наверное все усилия направлены на модернизацию той компании? Или она продолжает тихо загибаться, а может уже и загнулась?))) Илонушка, неужто на герыч пересел и больше денег вылетает в трубу?))) Ну тогда всем проектам кирдык))))
eniro 12 января 2019 | 10:21
haldey: Попробуйте писать про что-то другое. Вдруг это будет реально информативно и соответствовать действительности. Начните хотя-бы так: "Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал ..."
haldey 12 января 2019 | 10:30
eniro: Трудно осознавать горькую правду про своего кумира? Ну, иди, помолись на него)))
pantv6666 12 января 2019 | 10:23
Что за новости сегодня на ЭХЕ?
- В США побит рекорд длительности частично приостановки работы правительства
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Капец гейропе и пиндосам.
Зато мы в шоколаде.
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mikr 12 января 2019 | 10:31
Даже если бы Маск уволил абсолютно всех сотрудников, а напоследок уволился сам, то и в этом случае американские ракеты продолжили бы летать, поскольку предприятие Спейс Икс на самом деле является не внедренцем новых технологий, как это принято думать, а ширмой, за которой используются достаточно старые технологии НАСА и очень большие деньги из бюджета государства. Разумеется, уволенные сотрудники не пойдут регистрироваться на бирже, а вернутся в НАСА, откуда они и вышли. Вполне возможно, что для этого даже не понадобится переезжать в другое помещение, поскольку территориально они всегда оставались в НАСА, а на здании просто менялась вывеска.
rampa 12 января 2019 | 10:42
mikr: haldey: вы бы так в российской космонавтике разбирались. Вас бы обоих вместо Рогозина - так победим! )))))))))