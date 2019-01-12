- Компания SpaceX может уволить около 600 сотрудников

Это 10% от общего числа работников производителя космической техники.

Чтобы преуспеть в развитии межпланетных летательных аппаратов и глобального интернета, базирующегося в космосе, SpaceX должна стать более стройной компанией – об этом говорится в заявлении корпорации, оказавшемся в распоряжении газеты Los Angeles Times. Это значит, что мы должны расстаться с некоторыми талантливыми и трудолюбивыми членами нашей команды – цитирует документ издание. Сообщается, что SpaceX выплатит уволенным сотрудникам как минимум двухмесячное жалование и другие льготы. Более того, компания пообещала помочь им в поиске новой работы.

Корпорация Илона Маска была основана в 2002 году. За последнее время численность специалистов, трудящихся в SpaceX выросла почти на две тысячи. Относительно малое количество персонала объясняется минимизацией расходов и удешевлением космических запусков.

Несмотря на планомерное увеличение количества запусков, SpaceX периодически сокращает штат. Прошлым летом компания уволила некоторых старших менеджеров из-за разногласий по поводу космической программы.