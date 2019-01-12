Из Эквадора в Петербург вернули россиянина, которого родственники девять лет считали пропавшим без вести

Как сообщает РИА Новости, молодой человек, которому сейчас 35 лет, после того, как уехал в город Кито, остался без средств к существованию и жил на улицах. На него обратили внимание социальные службы. Они связались с российскими дипломатами. Те, в свою очередь, обратились к семье. В российском посольстве говорят, что молодой человек на момент приезда в Эквадор был не совсем психически здоров. Билеты на родину ему купили родители.