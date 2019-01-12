Из Эквадора в Петербург вернули россиянина, которого родственники девять лет считали пропавшим без вести
Как сообщает РИА Новости, молодой человек, которому сейчас 35 лет, после того, как уехал в город Кито, остался без средств к существованию и жил на улицах. На него обратили внимание социальные службы. Они связались с российскими дипломатами. Те, в свою очередь, обратились к семье. В российском посольстве говорят, что молодой человек на момент приезда в Эквадор был не совсем психически здоров. Билеты на родину ему купили родители.
Комментарии4
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vitaly_mr23 12 января 2019 | 10:07
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stopkran1969 12 января 2019 | 10:13
На момент приезда был не совсем психически здоров? Это ещё думаков не обследовали
tetriz 12 января 2019 | 10:18
Канеш "не совсем здоров"... 9 лет халявный кокс нюхать... В Эквадоре он копейки стоит.
prostotak123 12 января 2019 | 10:42
Обломали человеку счастье...))))