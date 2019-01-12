Европейские послы написали в американский Конгресс письмо с просьбой о снятии санкций с «Русала»

Дипломаты отмечают, что сохранение ограничительных мер может лишить средств к существованию 75 тысяч человек в Европе.

Письмо в защиту «Русала» и его материнской компании En+ было направлено главе комитета Конгресса по внешней политике Элиоту Энджелу. Под документом подписались послы Австрии, Великобритании, Германии, Ирландии, Италии, Франции, Швеции, а также представительства ЕС в Соединенных Штатах. Письмо имеется в распоряжении ТАСС и «Интерфакса».

В нем говорится о поддержке режима санкций в отношении России. При этом послы подчеркивают, что от этого не должны страдать европейские компании. Для того, чтобы работающие в них люди не лишились заработка, санкции с «Русала» и En+ необходимо снять, отмечается в письме. В приложении к нему приводятся более подробные обоснования: так, из-за ограничительных мер в отношении алюминиевого гиганта могут стать нерентабельными несколько заводов в Европе, даже не связанные с ним напрямую. Кроме того, европейские дипломаты подчеркивают, что сохранение санкций приведет к усилению Китая на мировом рынке алюминия.

Как ожидается, «Русал» и другие компании могут быть выведены из-под санкций после 18 января. При этом часть конгрессменов от Демократической партии ранее обратились в Минфин США с просьбой отложить решение о снятии ограничительных мер.