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10:02, 12 января 2019

Европейские послы написали в американский Конгресс письмо с просьбой о снятии санкций с «Русала»

Дипломаты отмечают, что сохранение ограничительных мер может лишить средств к существованию 75 тысяч человек в Европе.

Письмо в защиту «Русала» и его материнской компании En+ было направлено главе комитета Конгресса по внешней политике Элиоту Энджелу. Под документом подписались послы Австрии, Великобритании, Германии, Ирландии, Италии, Франции, Швеции, а также представительства ЕС в Соединенных Штатах. Письмо имеется в распоряжении ТАСС и «Интерфакса».
В нем говорится о поддержке режима санкций в отношении России. При этом послы подчеркивают, что от этого не должны страдать европейские компании. Для того, чтобы работающие в них люди не лишились заработка, санкции с «Русала» и En+ необходимо снять, отмечается в письме. В приложении к нему приводятся более подробные обоснования: так, из-за ограничительных мер в отношении алюминиевого гиганта могут стать нерентабельными несколько заводов в Европе, даже не связанные с ним напрямую. Кроме того, европейские дипломаты подчеркивают, что сохранение санкций приведет к усилению Китая на мировом рынке алюминия.

Как ожидается, «Русал» и другие компании могут быть выведены из-под санкций после 18 января. При этом часть конгрессменов от Демократической партии ранее обратились в Минфин США с просьбой отложить решение о снятии ограничительных мер.

Комментарии

18

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vitaly_mr23 12 января 2019 | 10:08


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lenin3 12 января 2019 | 10:13

Значиь,четыре года европейские послы не волновались за заработок работающих,а тут их вдруг проняло.Видимо,СМСки с переводом из"неизвестных"источников изменили их мнение...

shicotus_live 12 января 2019 | 10:24

Забавно видеть, как европейцы лижут сапоги заокеанскому начальству))) Жалкое зрелище))

vlabumur 12 января 2019 | 10:34

shicotus_live: Молодцы американцы пусть гасят наших буржуев по полной и Европу тоже .
с жульем надо бороться.

kapitonovih_37 12 января 2019 | 10:25

lenin3: видимо так...ведь продажнее европейских политиков нет в мире...ну, про усраинских мы не говорим. эти маму за шмат сала продадут...

wild82 12 января 2019 | 10:38

lenin3: какие 4 ре года? Ты в своем каком-то мире живешь?! Санкции ввели к РУСАЛу в 18 году. Прежде, чем писать глупости узнал бы, что, где и когда.

echo_shar 12 января 2019 | 10:14

Поэтому Петя и не будет больше презиком Бандеростана.

pantv6666 12 января 2019 | 10:14

может лишить средств к существованию 75 тысяч человек в Европе.
_______________________________________
Вот когда русские танки проедут по Парижу, может быть до них что то дойдет. 10 тыс. убитых жителей Европы, украинцев - это как бы не в счет?

hodak47 12 января 2019 | 10:24

pantv6666: Уймись,танкист хренов.Твои танки на Кр.площади глохнут...

pantv6666 12 января 2019 | 10:40

hodak47: Да мы гейропу трупами закидаем. Ну и в ядерную пыль. Если нам раньше, на старте от пиндосов не прилетит. А то на Западе я смотрю развелось слишком много полезных идиотов. Нету там сейчас Рейганов и Тэтчер. Кстати эти популисты из Венгрии, Чехии, Германии, Франции содержаться на наши, на мои деньги. Есть повод для гордости.

wild82 12 января 2019 | 10:40

pantv6666: какие Русские танки, Петя Порошенко кучу раз говорил, что Украинская армия самая сильная в Европе. Или Врал?!

(комментарий скрыт)

kreamssdick 12 января 2019 | 10:14

Рыбки-послы

pantv6666 12 января 2019 | 10:46

kreamssdick: Да уж. Короткая память. Забыли Алоизыча.

haldey 12 января 2019 | 10:14

75 тыш в Европе останутся без работы? А Америке есть до этого дело?
От санкций не должны страдать европейские компании? А кто? Только мы? У, партнеры то какие в Европе... А на кой хер нам такие партнеры? Будете страдать, я сказал)))
Вам уже открытым текстом дали понять санкции направлены против всего мира))) А вы все в сказки обамки верите)))

a_m_59 12 января 2019 | 10:17

И они ещё считают себя самостоятельными государствами...Плебеи несчастные...

condor00 12 января 2019 | 10:27

Либералы внутри страны - не дрейфь! Те либералы, которых целая шобла снаружи, подсуетятся и не допустят снятия санкций. И потом в виде целого отчёта представят.

pantv6666 12 января 2019 | 10:50

condor00: Поскажи, когда последний раз что то отменяли? С Русалом еще не решено, а у портянок уже праздник. У Дерипаски меньше поводов для радости. Все что у него на Западе - заморожено. В Америке, Швейцарии. По миру конечно не пойдет. Но. Все, что нажито непосильным трудом. Два магнитофона стереофонических ......

ugiazov 12 января 2019 | 10:47

И Русал не остановится, и 75 тыщ с голоду не помрут.
А вот что за интерес этим послам в деле Русала?

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