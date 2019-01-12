В Дагестане в ходе стрельбы на посту ДПС убиты три человека

Как утверждают власти, речь идет об участниках нападения на полицейских.

Силовики, как сообщает Национальный антитеррористический комитет, убили в Карабудахкентском районе Дагестана трех человек, напавших на пост дорожной полиции. По сведениям НАК, все произошло накануне около 18 часов вечера. Три человека скрылись на машине ВАЗ 2107, но были настигнуты на участке Кизилюрт – Махачкала федеральной трассы «Кавказ». Машину, которая пыталась скрыться уйти от организованной погони догнали близ селения Агачаул. Из официальных сообщений следует, что после требования сложить оружие и сдаться, по силовикам был открыт огонь. При этом пострадавших среди гражданских лиц и силовиков не было. А вот все находившиеся в «семерке» убиты после начавшегося преследования. В их автомобиле нашли два автомата, пистолет и боеприпасы. По данным Национального антитеррористического комитета сейчас продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, чтобы установить причастность убитых к другим преступлениям.

Ранее директор ФСБ Александр Бортников сообщал, что за прошлый год на Северном Кавказе служба ликвидировала 65 человек, заподозренных в участии в террористических ячейках.