В Дагестане в ходе стрельбы на посту ДПС убиты три человека
Как утверждают власти, речь идет об участниках нападения на полицейских.
Силовики, как сообщает Национальный антитеррористический комитет, убили в Карабудахкентском районе Дагестана трех человек, напавших на пост дорожной полиции. По сведениям НАК, все произошло накануне около 18 часов вечера. Три человека скрылись на машине ВАЗ 2107, но были настигнуты на участке Кизилюрт – Махачкала федеральной трассы «Кавказ». Машину, которая пыталась скрыться уйти от организованной погони догнали близ селения Агачаул. Из официальных сообщений следует, что после требования сложить оружие и сдаться, по силовикам был открыт огонь. При этом пострадавших среди гражданских лиц и силовиков не было. А вот все находившиеся в «семерке» убиты после начавшегося преследования. В их автомобиле нашли два автомата, пистолет и боеприпасы. По данным Национального антитеррористического комитета сейчас продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, чтобы установить причастность убитых к другим преступлениям.
Ранее директор ФСБ Александр Бортников сообщал, что за прошлый год на Северном Кавказе служба ликвидировала 65 человек, заподозренных в участии в террористических ячейках.
Комментарии24
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vitaly_mr23 12 января 2019 | 10:02
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danko1 12 января 2019 | 10:07
Сначала убивают, а потом объявляют террористами. И никого не оставляют в живых, что всегда считалось провалом операции, а сейчас за это награды дают.
moderator_pablo 12 января 2019 | 10:13
danko1:
бабуль , и по антитеррору , ты у нас спец ! вуаля !
vlabumur 12 января 2019 | 10:23
moderator_pablo: ты у нас спец !
+++++++++++++++++++++++++++++++++++
... Не верю. Паниковский не обязан всему верить.(С)
.а дедушка Ленин говорил Доверяй но проверяй.
Вот и я не верю пусть выложат видио у всех видеорегистраторы,На всех ДПС стоят камеры.
Видио где?
moderator_pablo 12 января 2019 | 10:25
vlabumur:
потребуйте , какие проблемы !
moderator_pablo 12 января 2019 | 10:30
vlabumur:
поищите видео
в Дагестане боевики напали на пост ДПС
vlabumur 12 января 2019 | 10:48
moderator_pablo:
Что тупишь видио выложили растравленные жигули.и все
,А видио самого нападения нет.Видио перестрелки нет.
moderator_pablo 12 января 2019 | 10:53
vlabumur:
причём нет видео , где боевики , кричат : Мы - боевики и будем нападать на пост ДПС !
Посмотри вот сюда , почему они скрывают лица и где они сейчас , лежат околоо жигуле
moderator_pablo 12 января 2019 | 10:56
vlabumur:
лежат около жигулей или создают нано-чипы в селении Губден ?
https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/253084/
rampa 12 января 2019 | 10:52
moderator_pablo: а поконкретнее ссылочку можно? А то кроме видео раскуроченной машины предполагаемых террористов нет
moderator_pablo 12 января 2019 | 10:55
rampa: vlabumur:
где боевики рассказывают , что сейчас поедут нападать на пост ДПС ?
moderator_pablo 12 января 2019 | 10:58
rampa:
гляди , какие страйкболисты прикольные , не присоединишься к ним ?!
https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/253084/
moderator_pablo 12 января 2019 | 11:02
vlabumur:
а вот ещё , ну , что к фермерам докапались !
http://military-az.com/forum/viewtopic.php?t=222&start=30
traxau_okurka 12 января 2019 | 10:04
Макаки постреляли макак. Лихие ельцинские 90-е пылинка в сравнении с стабильными путинскими 2000-ми
neyexo 12 января 2019 | 10:18
//чтобы установить причастность убитых к другим преступлениям//
правильно будет сказать - чтобы установить причастность убитых хоть к чему-нибудь
stopkran1969 12 января 2019 | 10:29
neyexo: съездили за мандаринками..
tovarich67 12 января 2019 | 10:24
Шедевр...ликвидировано 65 человек.по подозрению...начали подозревать и все.к стенке.без суда и следствия.интересно а остальные россияне понимают что мы все у этих упырей подозреваемые?просто то что мы еще живы это ментовская недоработка?
moderator_pablo 12 января 2019 | 10:33
tovarich67:
а это вероятно сами организовали , ну , так , просто.
Взрыв у поста ДПС в Дагестане 2016 год..
ox1 12 января 2019 | 10:37
tovarich67: Подозреваемые - это те, кто в ответ на требование полицейских выйти из машины и предъявить документы, начинает стрелять. Таких подозреваемых ликвидирует, не дожидаясь, пока они совершат что-нибудь террористическое и правильно делают.
looking_deep_into 12 января 2019 | 10:32
"Ранее директор ФСБ Александр Бортников сообщал, что за прошлый год на Северном Кавказе служба ликвидировала 65 человек, заподозренных в участии в террористических ячейках"...
Какая-то странная фраза, потому что за подозрения никого нельзя убивать. Полиция может применять оружие только в случае непосредственной угрозы, например когда по правоохранителям, или по гражданским открыли стрельбу, то есть по факту преступления для его предотвращения, если нет других способов остановить это преступное деяние. А тут как получается, заподозрили, может лицо похожее по ориентировке, и убили, что ли? Диалектика, мне кажется тут неправильно составили фразу.
И дело-то в том, что разумные люди понимают, но среди публики Эхо Москвы мало разумных людей, здесь большинство конченых идиотов, которые воспринимают информацию без какого-либо осмысления, как она есть.
moderator_pablo 12 января 2019 | 10:47
looking_deep_into:
окружили дом , а там засел боевик , который стал отстреливаться , он подозреваемый ? Или надо было , ну , сдавайся , пожалуйста , мы тебя тут же нальём чаю и амнистируем ! Так надо!
Ну , для информации, одного уже так амнистировали .
Макашарипов, Расул Магомедхабибович
В поле зрения СМИ и правоохранительных органов попал в августе 1999 года во время вторжения чеченских боевиков в Дагестан, когда Макашарипов был личным переводчиком и проводником Шамиля Басаева. В начале мая 2000 года добровольно сдался властям[4]. Был осуждён на восемь лет за участие в незаконных вооружённых формированиях, но тут же освобождён по амнистии в честь 60-летия Победы[2].
Уже летом 2000 года был объявлен в федеральный розыск по нескольким уголовным делам.
По сведениям правоохранительных органов, в 2002 году Макашарипов был направлен Раппани Халиловым в Дагестан, где организовал диверсионно-террористический отряд «Дженнет», специализировавшийся на нападениях на сотрудников дагестанской милиции, спецслужб, военнослужащих. Несколько раз (21 июня 2004 г., 15 января 2005 г.) его вместе с подчинёнными блокировали в жилых зданиях, но каждый раз ему удавалось скрываться.
moderator_pablo 12 января 2019 | 10:48
looking_deep_into:
В 2005 г. создал новое подпольное террористическое формирование — «Джамаат шариат», вошедший в так называемый Кавказский фронт, о создании которого было объявлено президентом непризнанной Чеченской Республики Ичкерия Садулаевым.
1 июля 2005 г. боевики из группировки «Шариат» совершили теракт против бойцов спецназа «Русь», после которого были отправлены в отставку пять высокопоставленных руководителей МВД Дагестана. Уже 6 июля Макашарипов был убит во время перестрелки с российскими войсками. Его преемником стал Раппани Халилов.
В деятельности религиозно-экстремистского подполья Дагестана активно участвовала и жена Макашарипова, Динара Бутдаева[5].
ugiazov 12 января 2019 | 10:53
looking_deep_into: Не надо оскорблять читателей Эха.
curhatuy6 12 января 2019 | 10:41
После кавказских войн, гордые горцы снабжены огнестрельным по самые уши. Получается "Дикий запад". Гражданские бьют ментов-вымогателей. Менты - гражданских. С той только разницей, что прикрываются "борьбой с терроризмом":)))