Компания SрасеХ Илона Маска на 10% сокращает число своих сотрудников

Об этом сообщает источник газеты Лос-Анджелес Таймс. Речь идет об увольнении примерно шестисот человек. В пресс-службе компании изданию сказали, что Sрасе Х должна стать компактнее для преуспевании в развитии межпланетных космических кораблей. При этом официально точное количество сотрудников, которых планируется сократить, не приводится.