Компания SрасеХ Илона Маска на 10% сокращает число своих сотрудников
Об этом сообщает источник газеты Лос-Анджелес Таймс. Речь идет об увольнении примерно шестисот человек. В пресс-службе компании изданию сказали, что Sрасе Х должна стать компактнее для преуспевании в развитии межпланетных космических кораблей. При этом официально точное количество сотрудников, которых планируется сократить, не приводится.
Комментарии3
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vitaly_mr23 12 января 2019 | 09:55
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
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haldey 12 января 2019 | 10:01
Что такое, иллонушка, сказки перестали приносить сверхприбыли?
А как поживает проект "Тесла"? Уже разорился или все еще в процессе?)))
Иди, забей косячок)))
mulltipulti 12 января 2019 | 10:04
haldey: