Предварительное следствие по делу арестованных украинских моряков продлено до 25 мая
Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство ТАСС. Российские пограничники обстреляли украинские корабли и задержали моряков в ходе конфликта в Керченском проливе в конце ноября.
Комментарии15
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vezdehod1 12 января 2019 | 09:39
А чего там расследовать - расстрелять как иностранных шпионов, чтобы другим неповадно было находится в Нейтральных водах.
vitaly_mr23 12 января 2019 | 09:56
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
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haldey 12 января 2019 | 09:57
vezdehod1: Это очень важно расследовать доскональным образом, и, если Украина не обнародует тот приказ, который был отдан СБУшникам и капитанам кораблей, следствие будет длиться, пол года, год, не важно, а важно тщательное расследование))) Ну а Киеву на своих моряков начхать, как мы видим, они бут под следствием и ни какого обмена или помилования, или оправдания)))
Укросвимы, милости просим, по приказу вальцмана, к нам в кутузку)))
Следующие будут думать тщательнее)))
ura_123 12 января 2019 | 10:04
haldey: Украина должна ТЕБЕ обнародовать ТОТ? приказ???
А тайну золотого ключика тебе открыть не нужно?
haldey 12 января 2019 | 10:28
ura_123: Дятел, ну подумай сам, какие они военнопленные, если состояния войны нет и приказа на проведение военной операции нет... Вы либо трусы..., либо крестик...)))
А то они вчера военнопленные, а сегодня сами с усами, и, бац, простые моряки, перевозившие, в том числе, и оружие из пункта А в пункт Б, и другого пути доставки оружия нет))) Дошло, хотя, кому я это говорю?(((
orlov_a_v 12 января 2019 | 10:58
ura_123: нарушители границы присядут надолго)))
stopkran1969 12 января 2019 | 10:16
haldey: бут сидит, а не под следствием, и даже не в эрэфии
haldey 12 января 2019 | 10:22
stopkran1969: А нахрен мне бут или бутина? И тот, и другая - это порождение демолибероидной шизы в моей стране...
Сшы сами рубят сук, на котором сидят))) Не будем им мешать)))
Нет, ну конечно в наше стране еще много приверженцев западных ценностей, так что, если рогозин вдруг выпрыгнет из окна, меня это устроит на 100%...
hodak47 12 января 2019 | 10:30
haldey: Давно выписался? Недолечился...
lenia_kosoy 12 января 2019 | 09:42
У каклосраинских морпехов уже такие дырки, что танк может спокойно въезжать в их задницы!
skuller 12 января 2019 | 09:47
Ну хоть пожрут и помоются в горячей воде...
hodak47 12 января 2019 | 10:34
skuller: lenia_kosoy: И в самом деле,год русских свмней!
davi__koloradov 12 января 2019 | 10:05
Запутинские свиньи издеваются над военнопленными.
yakutt86 12 января 2019 | 10:49
Новая фабрика Петра Порошенко выпускает не конфеты, а пушечное мясо для морских путешествий в один конец.
ugiazov 12 января 2019 | 10:49
Следствие пока ничего не может выдумать. Вот и тянут резину.