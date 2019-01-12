В США побит рекорд длительности частично приостановки работы правительства

Предыдущий был установлен при президенте Биле Клинтоне. Тогда шатдаун длился 21 день. На этот раз, правительство в США частично приостановило работу в конце декабря. Причиной стал спор между президентом Дональдом Трампом и конгрессменами, связанный с финансированием строительства стены на границе с Мексикой.