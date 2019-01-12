Ряд европейских дипломатов поддержал инициативу о снятии санкций с компании Олега Дерипаски
Ряд европейских дипломатов, как утверждает агентство ТАСС, поддержал инициативу о снятии санкций с компании Олега Дерипаски. Согласно этим данным, послы Германии, Франции, Великобритании, а также глава представительства ЕС в Соединенных Штатах обратились с письмом к американским сенаторам. В тексте, который приводит ТАСС, говорится, что сохранение санкций США в отношении En+ и «Русала» может оставить без средств к существованию 75 тысяч человек в странах Евросоюза. Имен дипломатов, подписавших письмо, агентство не приводит.
Комментарии7
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ignachio 12 января 2019 | 09:38
Можно попробовать изменить название компании на Еврал. Не поможет - переписать компанию на Путина - против него нет ни одной санкции!
vitaly_mr23 12 января 2019 | 09:57
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
compare 12 января 2019 | 09:43
фейковятина....
vilingrad 12 января 2019 | 10:01
«утверждает агентство ТАСС»
Все ясно. В этом же сообщении упоминается Иисус Христос, тоже выступивший за снятие санкций.
kreamssdick 12 января 2019 | 10:10
рыбки-дипломаты
epynda 12 января 2019 | 10:37
Цивилизованная Европа...... лижет зад....цу нецивилизованным США....
Интересно, а когда она стала цивилизованной, в каком веке...
Какова точная дата состоявшейся цивилизованности...???
Про средние века не стоит и говорить...
Две Мировые войны в 20 веке...
Колонии, до середины 20 века....
Бомбёжка большой европейской страны в конце 20-ого века...
А в 21 веке что .????
Ливия, Ирак, Афганистан, Сирия и т. д.
Западная цивилизованность, только внутри своих стран, и то не всегда...
mavviomy 12 января 2019 | 10:54
ТАСС - нет имен - фейк.