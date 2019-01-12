Ряд европейских дипломатов поддержал инициативу о снятии санкций с компании Олега Дерипаски

Ряд европейских дипломатов, как утверждает агентство ТАСС, поддержал инициативу о снятии санкций с компании Олега Дерипаски. Согласно этим данным, послы Германии, Франции, Великобритании, а также глава представительства ЕС в Соединенных Штатах обратились с письмом к американским сенаторам. В тексте, который приводит ТАСС, говорится, что сохранение санкций США в отношении En+ и «Русала» может оставить без средств к существованию 75 тысяч человек в странах Евросоюза. Имен дипломатов, подписавших письмо, агентство не приводит.