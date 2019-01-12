В Дагестане убили трех предполагаемых боевиков, которые пытались напасть на сотрудников ДПС
Об этом со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет сообщает телеканал «Дождь». Уточняется, что это произошло вчера вечером на участке Кизилюрт – Махачкала федеральной трассы «Кавказ». На автоинспекторов, по версии Комитета, пытались напасть неизвестные на автомобиле ВАЗ 7-й модели. В ответ на требования сдаться они открыли огонь из автоматов. Сотрудники ДПС не пострадали.
Комментарии19
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black_velvet 12 января 2019 | 09:47
Убили, убили, убили. Как всегда. Где хоть один задержанный боевик или пособник и судебные процессы?
nestor199 12 января 2019 | 09:50
black_velvet: В угоду Вам надо рисковать жизнью бойцов, чтобы взять боевиков живыми? Им предложили сдаться, в ответ они открыли огонь.
black_velvet 12 января 2019 | 09:58
nestor199: Мне в угоду? Не пишите глупостей. Где процессы над боевиками за? Знаете такие? слышали о них?
nestor199 12 января 2019 | 10:16
black_velvet: процессы и над боевиками, и над их пособниками идут постоянно. Информации в сети полно. Не ленитесь - найдете.
black_velvet 12 января 2019 | 10:26
nestor199: Процессов единицы. Сообщений об убитых боевиках сотни.
nestor199 12 января 2019 | 10:36
black_velvet: Час назад Вы утверждали, что процессов вообще нет.
black_velvet 12 января 2019 | 10:47
nestor199: Несколько судебных процессов (включая процессы над боевиками со времен Хаттаба и Бассаева) это "вообще нет", да.
black_velvet 12 января 2019 | 10:00
nestor199: Боевики не сдаются в плен? У них нет пособников? Раненых тоже не бывает в перестрелках?
nestor199 12 января 2019 | 10:20
black_velvet: Как правило боевики сами руки вверх не поднимают. Установить пособников большого труда не составляет - это родственники боевиков.
busybackson 12 января 2019 | 10:05
nestor199: Просто есть места в нашей стабильной, где руками лучше не размахивать активно. И это не называется особым положением, зато над Порохом и Трампом мы поуссываемся...
nestor199 12 января 2019 | 10:24
busybackson: В нашей стабильной, есть нестабильные места, где очень часто объявляют режим КТО.
busybackson 12 января 2019 | 10:51
nestor199: Помнится, в 2001-м мы там бывали на выезде супротив Анжи и руками размахивали, и кониной нас поили до блёва, и ягнятиной кормили до того же самого, и нам рассказывали, что в Москве только мусор (не в смысле милиция) ведёт себя активно. Миновали годы умиротворения и накачки баблом этой бездонки - что-то изменилось в лучшую сторону? Только я в Махач больше ни ногой. Наверно, потому, что я постарел...
nestor199 12 января 2019 | 11:03
busybackson: Дагестан и во времена СССР "накачивали" деньгами ...........
tovarich67 12 января 2019 | 10:26
nestor199: какие ваши доказательства? статья в путишебеобахтер? о том что кого то там заподозрили в терроризме?кстати ты сам то не зарекайся.ты тоже подозреваемый в терроризме.просто до тебя еще очередь не дошла
busybackson 12 января 2019 | 09:58
black_velvet: В Приморье та же фигня называлась партизанами...
secondvenmud 12 января 2019 | 10:02
«В Дагестане убили трех предполагаемых боевиков»
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Абсолютно верная схема: «По предположению — огонь на поражение!»
tovarich67 12 января 2019 | 10:38
secondvenmud: а есть еще лучше..расстреливать способных способствовать.( В.И.Ленин)
tovarich67 12 января 2019 | 10:19
на предложение сдаться открыли огонь из автоматов....в воздух что ли?или куда? а где убитые и раненые дпсники? нету? значит по ним не стреляли.стало быть никакого нападения не было.это обычное убийство мусорами обычных людей которые не подчинились "законным требованиям"..типа дать денег...ну все как 80 лет назад в рейхе.
..за неповиновение - расстрель...
marfa60 12 января 2019 | 10:27
напасть пытались "предполагаемые боевики" в "ответ на требования сдаться"..
т.е. и не напали, и не факт, что боевики..