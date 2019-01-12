США собираются направить в ближайшие месяцы в Арктику корабль и два самолета
Вашингтон обосновывает свое присутствие там свободой мореплавания. Согласно планам, порт стратегического значения будет на острове Адак в Аляске, где до 1997 года располагалась американская военная база, рассказал газете Wall Street Journal министр американских ВМС Ричард Спенсер. Ранее он говорил, что США должны создать порт стратегического значения на Аляске и рассмотреть возможность проведения военно-морских операций по демонстрации своего флага в Арктике.
Комментарии1
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skuller 12 января 2019 | 09:16
Зачем Арктике ваша американская тряпка?