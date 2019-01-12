Z Архив новостей новости
5 16 6 2969
09:03, 12 января 2019

Вице-спикер ГД Петр Толстой дважды не смог перевести на русский приглашение из Парламентской ассамблеи Совета Европы

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой дважды не смог перевести на русский приглашение из Парламентской ассамблеи Совета Европы.

«ПАСЕ предложила России разделить делегацию на шесть полов» — заметки с подобными заголовками и со ссылкой на слова Петра Толстого опубликовали многие федеральные издания, агентства и сайты телеканалов. На это обратила внимание Русская служба BBC. В ПАСЕ же вскоре пояснили, что в стандартном тексте письма всего лишь говорилось о сбалансированном представительстве в делегации мужчин и женщин.

После этого Толстой в своем «Фейсбуке» признал, что допустил «грубейшую ошибку о числе полов: их не шесть, а всего два», а «все остальные индивиды – это «недопредставленные полы»,  — попытался еще раз перевести текст приглашения вице-спикер, отметив, что речь, видимо, идет о гендерах, которых, по его словам, можно выделить бесконечное множество. Кого же в таком случае имели в виду в Совете Европы? — задался вопросом Толстой. Как отмечает BBC, в письме ПАСЕ говорилось лишь о том, что в делегации должны пропорционально присутствовать депутаты того пола, который в парламенте страны представлен в меньшинстве. То есть среди 18 делегатов из России должно быть три женщины.

Российскую делегацию в ПАСЕ лишила права голоса в 2014 году из-за конфликта на Украине.

Комментарии

16

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

gvs 12 января 2019 | 09:10

"Петр Толстой как зеркало российской дегенерации" (б) ))))

ignachio 12 января 2019 | 09:23

Еще бы указали, сколько должно быть негров и геев. На самом деле ОБСЕ интересуют не полы, а деньги.

rifles 12 января 2019 | 09:24

gvs: Если человек идиот-это навсегда!

orlov_a_v 12 января 2019 | 09:27

gvs: так писали все-таки пасе про четыре дополнительных пола)))) которых в природе нет есть только в головах неумных людей)))

sasass 12 января 2019 | 09:14

Гены прадеда он неправильно освоил ....

rash 12 января 2019 | 09:15

"Ворлд кап ис рашн. Итс ноу проблем. Ноу криминалити. Плиз, квештен ту ми зе рашн! Тумороу… тумороу будет евроасосейшн, рекомендейшн, национализейшн…" – заявил Мутко потрясенным репортерам.
Вице-спикеры тоже хороши, уровень образования якобы-журналиста ...

okrokodile 12 января 2019 | 09:22

rash: :))))))!!....

bostonview 12 января 2019 | 09:16

Дефективный.

yralez 12 января 2019 | 09:18

пУТИНИЗМ ГОЛОВОНОГИХ

ly4_sveta 12 января 2019 | 09:18

У Путина в Думе дурак на идиоте сидит и
кретином погоняет. Вот такие они ему и нужны
для бестолкового нажатия на кнопки.

okrokodile 12 января 2019 | 09:27

ly4_sveta: ...Тише едешь - дело мастера боится.
Дурак дураком Вова. А изнасилил всех нас немалократно. Такжешь, Вова?

igor919191 12 января 2019 | 09:19

Ну у него и рожа дебила. Язык в перед мозгов работает.

nestor199 12 января 2019 | 09:22

Ну, тогда переведите правильно и ознакомьте с правильным переводом общественность.

vladimirgornitsky 12 января 2019 | 09:22

Надо сказать, что г-н Толстой закончил международное отделение факультета журналистики в 1993 году, когда "либерасты" еще вроде как не успели развалить замечательную систему советского образования, в чем постоянно обвиняют их "патриоты".
Хотя чтобы понять, что в сообщениях о "шести полах", появившихся в российских СМИ отсутствует какой-либо смысл, не нужно такого образования и знания иногстранных языков. Достаточно с головой дружить. Так что возможно, образование и ни при чем, а просто г-н Толстой совершенно свихнулся, занимаясь делом, которым нормальный человек заниматься и не может.

wlad5210 12 января 2019 | 09:23

Тупостью Петра Толстого могут удивляться только иностранцы

(комментарий скрыт)

piter_ug 12 января 2019 | 09:26

Всего лишь подтверждение пословицы - «На детях гениев Природа отдыхает».
Но тут, видно, что Природа отдохнула конкретно!

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 8 января Поздравить…

5 303 6 7543 08.01
Kэхо москвы, день рождения, праздники, общество, события
Блоги

+ Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины Перед подписанием документа в Храме святого Георгия, возле резиденции Вселенского патриарха, состоялся молебен, на котором присутствовали, в том числе, президент Украины Петр Порошенко…

5 570 6 68465 05.01
8читать ;смотреть
Kправославие, украина, события
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Максим Литвинов. Министр иностранных дел может иметь свое мнение Максим Литвинов. Министр иностранных дел может иметь свое мнение А что, если министр иностранных дел не сходится во взглядах с хозяином страны?..

5 167 6 16596 05.01
8читать ;смотреть
Kистория, видео, политика, мнения
Блоги

Владимир Познер журналист

Пока это не произойдет, мы будем топтаться на месте Люди, которые управляют сегодня нами с вами, они откуда взялись? Они взялись из той системы. И пока не придут те, которые вообще не знают, что такое Советский Союз, которые не испытали этого, которые совсем по-другому смотрят на жизнь, ничего не изменится…

5 378 6 78108 05.01
Kобщество, политика, история, мнения
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Сегодня день рождения у моего друга Андрея Малахова Я не знаю, в каких капсулах и где мы будем лежать, но я точно знаю, что в этих капсулах будет раздаваться один голос, по которому весь русскоязычный мир опознаёт себя. Это твой голос, Андрей…

5 69 6 5981 11.01
Kдень рождения, общество, праздники, мнения
Блоги

+ Патриарх Кирилл: Христос любит каждого из нас Патриарх Кирилл: Христос любит каждого из нас Глава РПЦ поздравил верующих с Рождеством Христовым…

5 113 6 12098 07.01
8читать ;смотреть
Kрелигия, праздники, видео, события
Блоги

Фото дня

Появилась фотография грамоты о независимости, дарованной Православной церкви Украины патриархом Константинопольским Варфоломеем Текст оригинального документа написан на греческом…

5 91 6 14182 05.01
Kобщество, украина, церковь, фото, события
Блоги

Александр Мельман телекритик, МК

Зеленского в президенты! Зеленский хочет мира, а я хочу, чтобы он хотя бы попробовал. А вдруг? Вот станет он президентом, и встретятся тогда два юмориста — Зеленский и Путин…

5 80 6 9887 11.01
Kукраина, политика, власть, мнения
Блоги

Евгений Снегов журналист «Эха Москвы»

Консерватор и сторонник присоединения Крыма к России: что рассказали о Поле Уилане его российские знакомые Друзья Уилана утверждают, что ничего подозрительного в поведении американца не замечали: он искренне интересовался Россией, охотно обсуждал политику, в дискуссиях часто занимал пророссийскую позицию…

5 114 6 25185 05.01
Kобщество, сша, шпионаж, рф, мнения
Блоги

Александр Минкин журналист

Русско-Японская война 1945-2018 Дурачьё как всегда завопило о предательстве, о гибели России. Но гибель не в островах, а в головах…

5 387 6 49502 06.01
Kистория, политика, япония, мнения
Блоги

+ Патриарх Кирилл: Существование гаджетов и интернета – вестник пришествия Антихриста Патриарх Кирилл: Существование гаджетов и интернета – вестник пришествия Антихриста При этом он отметил, что церковь вовсе не выступает против научного прогресса. Она обеспокоена из-за несвободы человеческой личности…

5 292 6 38059 07.01
Kрелигия, технологии, общество, события
Блоги

Артемий Троицкий журналист

+ С Россией остались только банановые республики С Россией остались только банановые республики О международной изоляции России и победе Украины и Петра Порошенко на духовном фронте…

5 180 6 23677 06.01
Kполитика, видео, рф, украина, общество, мнения
Блоги

Илья Варламов блогер

10 запретов, которые спасут наши города Есть только две причины красить бордюр – если вы хотите украсть деньги на краске и если надо чем-то занять дворников в межсезонье. Кстати, белить деревья тоже не нужно…

5 108 6 55137 05.01
Kгорода, фото, общество, мнения
Блоги

Аббас Галлямов политолог

Между политикой и религией Если аналогия правильная, то люди, ждущие обвального падения рейтинга Путина в ближайшие годы, могут его и не дождаться. Люди не ниспровергают старого «Бога Неба», они просто потихоньку про него забывают…

5 75 6 17763 05.01
Kполитика, общество, история, религия, события
Блоги

Карина Орлова журналист

Трамп загнал себя в тупик Как ни парадоксально, чрезвычайное положение может стать удобным для Трампа выходом из положения: он и не пошел бы на уступки демократам, и в глазах избирателей сделал все возможное для строительства стены…

5 222 6 31624 11.01
Kтрамп, сша, политика, мексика, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

Сейчас у России тоже есть шанс переформатироваться. При Путине это, конечно, маловероятно, он уже показал свою нереформируемость. Но после Путина этот шанс есть точно, только я боюсь, что это будет срыв в деградацию, а не в перемены…

5 52 6 7616 10.01
#слушать 02:38:44 8читать ;смотреть $скачать 36.3 МБ
Kлитература, общество, видео, передачи

Популярное за неделю

Новости

Компания «Гранат» Аркадия Ротенберга получила контракт на 46 млн рублей для организации антикоррупционных мероприятий Она победила в конкурсе Общественной палаты, следует из документов на сайте госзакупок…

5 22 6 5349
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

«Авангард» — это никакой не скрамджет, это, грубо говоря, «Фау-2». Это неуловимый Джо, который никому не нужен…

5 220 6 148798 05.01
#слушать 47:53 8читать ;смотреть $скачать 11.0 МБ
Голосование
Важно ли вам, какой стране принадлежат Курильские острова?
5 91 6 13800 07.01
Блоги

Юлия Латынина журналист

+ Магнитогорск, разъяснение происходящего Магнитогорск, разъяснение происходящего Я наконец поняла, что произошло в Магнитогорске…

5 267 6 335846 09.01
8читать ;смотреть
Блоги

+ «Что это за безобразие?! Людей подавили!» «Что это за безобразие?! Людей подавили!» В Курске устроили давку за бесплатными сладкими подарками…

5 189 6 96877 07.01
8читать ;смотреть
Kпроисшествия, общество, видео, курск, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7545684
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3856206

Сегодня в эфире