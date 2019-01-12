Вице-спикер ГД Петр Толстой дважды не смог перевести на русский приглашение из Парламентской ассамблеи Совета Европы

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой дважды не смог перевести на русский приглашение из Парламентской ассамблеи Совета Европы.

«ПАСЕ предложила России разделить делегацию на шесть полов» — заметки с подобными заголовками и со ссылкой на слова Петра Толстого опубликовали многие федеральные издания, агентства и сайты телеканалов. На это обратила внимание Русская служба BBC. В ПАСЕ же вскоре пояснили, что в стандартном тексте письма всего лишь говорилось о сбалансированном представительстве в делегации мужчин и женщин.

После этого Толстой в своем «Фейсбуке» признал, что допустил «грубейшую ошибку о числе полов: их не шесть, а всего два», а «все остальные индивиды – это «недопредставленные полы», — попытался еще раз перевести текст приглашения вице-спикер, отметив, что речь, видимо, идет о гендерах, которых, по его словам, можно выделить бесконечное множество. Кого же в таком случае имели в виду в Совете Европы? — задался вопросом Толстой. Как отмечает BBC, в письме ПАСЕ говорилось лишь о том, что в делегации должны пропорционально присутствовать депутаты того пола, который в парламенте страны представлен в меньшинстве. То есть среди 18 делегатов из России должно быть три женщины.

Российскую делегацию в ПАСЕ лишила права голоса в 2014 году из-за конфликта на Украине.