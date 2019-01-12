Вице-спикер ГД Петр Толстой дважды не смог перевести на русский приглашение из Парламентской ассамблеи Совета Европы
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой дважды не смог перевести на русский приглашение из Парламентской ассамблеи Совета Европы.
«ПАСЕ предложила России разделить делегацию на шесть полов» — заметки с подобными заголовками и со ссылкой на слова Петра Толстого опубликовали многие федеральные издания, агентства и сайты телеканалов. На это обратила внимание Русская служба BBC. В ПАСЕ же вскоре пояснили, что в стандартном тексте письма всего лишь говорилось о сбалансированном представительстве в делегации мужчин и женщин.
После этого Толстой в своем «Фейсбуке» признал, что допустил «грубейшую ошибку о числе полов: их не шесть, а всего два», а «все остальные индивиды – это «недопредставленные полы», — попытался еще раз перевести текст приглашения вице-спикер, отметив, что речь, видимо, идет о гендерах, которых, по его словам, можно выделить бесконечное множество. Кого же в таком случае имели в виду в Совете Европы? — задался вопросом Толстой. Как отмечает BBC, в письме ПАСЕ говорилось лишь о том, что в делегации должны пропорционально присутствовать депутаты того пола, который в парламенте страны представлен в меньшинстве. То есть среди 18 делегатов из России должно быть три женщины.
Российскую делегацию в ПАСЕ лишила права голоса в 2014 году из-за конфликта на Украине.
Комментарии16
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gvs 12 января 2019 | 09:10
"Петр Толстой как зеркало российской дегенерации" (б) ))))
ignachio 12 января 2019 | 09:23
Еще бы указали, сколько должно быть негров и геев. На самом деле ОБСЕ интересуют не полы, а деньги.
rifles 12 января 2019 | 09:24
gvs: Если человек идиот-это навсегда!
orlov_a_v 12 января 2019 | 09:27
gvs: так писали все-таки пасе про четыре дополнительных пола)))) которых в природе нет есть только в головах неумных людей)))
sasass 12 января 2019 | 09:14
Гены прадеда он неправильно освоил ....
rash 12 января 2019 | 09:15
"Ворлд кап ис рашн. Итс ноу проблем. Ноу криминалити. Плиз, квештен ту ми зе рашн! Тумороу… тумороу будет евроасосейшн, рекомендейшн, национализейшн…" – заявил Мутко потрясенным репортерам.
Вице-спикеры тоже хороши, уровень образования якобы-журналиста ...
okrokodile 12 января 2019 | 09:22
rash: :))))))!!....
bostonview 12 января 2019 | 09:16
Дефективный.
yralez 12 января 2019 | 09:18
пУТИНИЗМ ГОЛОВОНОГИХ
ly4_sveta 12 января 2019 | 09:18
У Путина в Думе дурак на идиоте сидит и
кретином погоняет. Вот такие они ему и нужны
для бестолкового нажатия на кнопки.
okrokodile 12 января 2019 | 09:27
ly4_sveta: ...Тише едешь - дело мастера боится.
Дурак дураком Вова. А изнасилил всех нас немалократно. Такжешь, Вова?
igor919191 12 января 2019 | 09:19
Ну у него и рожа дебила. Язык в перед мозгов работает.
nestor199 12 января 2019 | 09:22
Ну, тогда переведите правильно и ознакомьте с правильным переводом общественность.
vladimirgornitsky 12 января 2019 | 09:22
Надо сказать, что г-н Толстой закончил международное отделение факультета журналистики в 1993 году, когда "либерасты" еще вроде как не успели развалить замечательную систему советского образования, в чем постоянно обвиняют их "патриоты".
Хотя чтобы понять, что в сообщениях о "шести полах", появившихся в российских СМИ отсутствует какой-либо смысл, не нужно такого образования и знания иногстранных языков. Достаточно с головой дружить. Так что возможно, образование и ни при чем, а просто г-н Толстой совершенно свихнулся, занимаясь делом, которым нормальный человек заниматься и не может.
wlad5210 12 января 2019 | 09:23
Тупостью Петра Толстого могут удивляться только иностранцы
piter_ug 12 января 2019 | 09:26
Всего лишь подтверждение пословицы - «На детях гениев Природа отдыхает».
Но тут, видно, что Природа отдохнула конкретно!