Сотрудника китайского производителя электроники Huawei задержали в Польше

Директора по вопросам продаж, гражданина Китая обвиняют в сотрудничестве с разведкой КНР. Вместе с ним по этому делу проходит, и был задержан гражданин Польши. Фамилии обоих фигурантов пока не называют.

В МИДе Китая уже выразили озабоченность в связи с арестом своего гражданина, который уже много лет живет и работает в Польше. Власти Польши говорят, что задержание сотрудника компании не связано с деятельностью самой Huawei. Ранее в Канаде была задержана по запросу США финансовый директор Huawei Мэн Ваньчжоу. Ее подозревают в нарушении торговых санкций против Ирана.