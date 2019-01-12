Сотрудника китайского производителя электроники Huawei задержали в Польше
Директора по вопросам продаж, гражданина Китая обвиняют в сотрудничестве с разведкой КНР. Вместе с ним по этому делу проходит, и был задержан гражданин Польши. Фамилии обоих фигурантов пока не называют.
В МИДе Китая уже выразили озабоченность в связи с арестом своего гражданина, который уже много лет живет и работает в Польше. Власти Польши говорят, что задержание сотрудника компании не связано с деятельностью самой Huawei. Ранее в Канаде была задержана по запросу США финансовый директор Huawei Мэн Ваньчжоу. Ее подозревают в нарушении торговых санкций против Ирана.
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