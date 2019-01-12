В Москве сегодня простятся с последним главой Верховного Совета СССР Анатолием Лукьяновым

Государственный деятель эпохи распада Советского Союза умер 9 января в возрасте 88 лет.

Прощание с Лукьяновым начнется в 11 часов утра в траурном зале Центральной клинической больницы в Москве. Об этом ТАСС рассказала дочь политика Елена Лукьянова. По ее словам, отец тяжело болел. Похоронят экс-главу Верховного Совета СССР на Троекуровском кладбище. Организовать церемонию спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил аппарату нижней палаты и депутату от КПРФ Владимиру Кашину.

С марта 1990 года, после избрания Михаила Горбачева президентом Советского Союза, Лукьянов сменил его на посту председателя Верховного Совета. После провала ГКЧП его арестовали по обвинению в участии в этом комитете, но позднее политик был амнистирован. Сам он утверждал, что к числу путчистов никогда не относился и придерживался других взглядов. Позднее Лукьянов был избран депутатом Госдумы, а также входил в состав президиума ЦК КПРФ.

Лукьянов также известен как поэт. Стихи он писал под несколькими псевдонимами, опубликовав в общей сложности 11 сборников.