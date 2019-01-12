Президент США Дональд Трамп продал в прошлом году недвижимости на $35 млн, пишет журнал Forbes. Большую часть, $20 млн., глава Белого дома получил от продажи жилого комплекса в нью-йоркском районе Бруклин, который субсидировало правительство, подсчитали в издании. В Лас-Вегасе Трамп продал ряд апартаментов в 64-этажном небоскребе, который принадлежит ему в партнерстве с магнатом Филом Раффином. В Южной Каролине президент продал складское помещение, и три участка возле своего поля для гольфа. По данным Forbes, сейчас Трамп владеет недвижимостью более чем на $400 млн.