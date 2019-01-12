Александр Лукашенко: Белорусскую независимость ждет испытание на прочность
Белорусскую независимость ждет испытание на прочность, считает президент республики Александр Лукашенко. С предупреждением глава государства выступил на праздничном приеме накануне.
В прошлом месяце Лукашенко обвинял Россию в том, что под видом «глубокой интеграции» она пытается включить Белоруссия в свой состав. Камнем преткновения в отношениях двух стран сейчас остается вопрос компенсации Минску после налогового маневра в нефтяной отрасли России. Власти Белоруссии считают, что из-за такого шага страна потеряет $10 млрд в ближайшие годы.
Комментарии15
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mmm_333 12 января 2019 | 08:37
"независимость"?
Правильнее сказать проституточность.
Кто больше платит с тем и ложится, насмешил.
Люди тут при чем? За свои места у власти рвете задницы, что в РФ, что в Белоруссии.
vezdehod1 12 января 2019 | 08:41
Надеюсь, что в Белоруссии НАРОД и он поймёт, что Независимость дороже, чем быть придатком России.
osj99 12 января 2019 | 08:59
vezdehod1: народ в Белоруси (так теперь правильно пишется) и в России абсолютно один и тот же. В том смысле один и тот же, что засунет своё бойкое, отточенное на кухнях жало... сами знаете куда, почешет в голове, и как вассисуалий лоханкин промолвит "а может, так оно и нужно?". Не, нет. Не так. Он скажет "можа яно так и трэба", но ведь россияне его прекрасно поймут, и сути это уж точно не поменяет, верно?
rampa 12 января 2019 | 09:05
osj99: вообще-то БелАрусь
tag188 12 января 2019 | 08:38
Лукашенко сам и довел Белоруссию до этого испытания.
Несменяемый белорусский президент десятилетиями упорно делал всё для этого "испытания".
Если бы Белоруссия сразу пошла по пути Прибалтики, то сейчас обошлась без всяких прочностных испытаний. Тем более, все нормальные люди изначально понимали, что у Белоруссии есть только европейский путь. С Россией никакого будущего нет.
aleks50 Алексей Клубников 12 января 2019 | 08:54
tag188: С Россией возможно, да с путиным никак.
xuato 12 января 2019 | 08:43
Старший брат пока не уворует чужое не успокоится. А все договора с ним это сочинения на вольную тему написанные на туалетной бумаге.
okrokodile 12 января 2019 | 08:49
xuato: :))))...Истинно... Сплять не могем, пока чужое не возьмём. Точно.
А для Вовы Белорусь - область, не больше.
opiatnovyi63 12 января 2019 | 08:44
Какая независимость у Белоруссии? Призрачная.Живёт практически за счёт нищего народа России, средства которого транжирит воровская власть РФ!
aleks50 Алексей Клубников 12 января 2019 | 08:53
К Белоруссии тянуться загребающие кгбшные ручки Вовы виолончельного.
okrokodile 12 января 2019 | 09:01
aleks50: ...:)))) Как одену портупею, так @уею и @уею. Вовик неисправим. С3.14-ть что-то чужое, для него свято...
ly4_sveta 12 января 2019 | 08:57
Сначала сам себя поработил, а теперь заявляет о
какой-то прочности их «независимости»? Надо было
сразу идти по европейскому пути развития, а не под
Россию «ложиться». А по европейскому не вышло потому,
что узурпатор и от власти уходить никогда не собирался.
Только Путин узурпатее и потому пора давно уже забыть
о какой-то эфемерной независимости.
zorkiy2016 Андрей Шкадов 12 января 2019 | 08:59
Никогда! Никогда Воробьянинов руки не протягивал!
wlad5210 12 января 2019 | 09:06
Путин и Лукашенко достигли одного: они превратили свои народы в быдло....
rash 12 января 2019 | 09:06
При особом отношении к Лукашенко, желаю Белоруссии вырваться из наших объятий.