Александр Лукашенко: Белорусскую независимость ждет испытание на прочность

Белорусскую независимость ждет испытание на прочность, считает президент республики Александр Лукашенко. С предупреждением глава государства выступил на праздничном приеме накануне.

В прошлом месяце Лукашенко обвинял Россию в том, что под видом «глубокой интеграции» она пытается включить Белоруссия в свой состав. Камнем преткновения в отношениях двух стран сейчас остается вопрос компенсации Минску после налогового маневра в нефтяной отрасли России. Власти Белоруссии считают, что из-за такого шага страна потеряет $10 млрд в ближайшие годы.