Сотрудника китайского производителя электроники Huawei задержали в Польше
В Варшаве говорят, что это не связано с деятельностью самой компании. Директора по вопросам продаж в польском отделении Huawei, гражданина Китая обвиняют в сотрудничестве с разведкой КНР. Вместе с ним по этому делу проходит и был задержан гражданин Польши. Он занимал высокий пост в польских спецслужбах и работал над обеспечением информационной безопасности.
Комментарии3
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a_111111 12 января 2019 | 08:34
А интересно в России китайцы шпионят?
j_partizan 12 января 2019 | 08:47
a_111111: А интересно в России китайцы шпионят?
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Пора привыкнуть к этому.
В 90-х, в России они это делали активно, а сегодня они нас уже обогнали в научно-техническом развитии.
a_111111 12 января 2019 | 08:50
j_partizan: Это был риторический вопрос:) Просто у нас их не ловят...