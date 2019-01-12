Около 800 тыс. американских госслужащих не получили зарплату из-за приостановки работы правительства
Больше половины из них все еще выполняют свои обязанности, обращает внимание агентство AP. Потери американской экономики от этого могут составить более $1 млрд. в неделю. При этом администрация США близка к тому, чтобы установить рекорд по длительности т.н. «шатдауна». Прежний рекорд – 21 день – был установлен в середине 90-х годов при президенте Билле Клинтоне. Работа правительства частично приостановлена в США с 22 декабря. Причиной стали разногласия между президентом, его сторонниками и демократами в Конгрессе вокруг финансирования строительства стены на границе с Мексикой.
Комментарии4
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alexey65 12 января 2019 | 08:46
Теперь Путя при каждом удобном случае будет спрашивать "Хотите, как в США"?
vlabumur 12 января 2019 | 08:54
alexey65: Если у нас гос чиновники не получили зарплату,начались бы народные гулянья и и безмерное ликование.
Но Владимир Владимирович такого не допустит.
ly4_sveta 12 января 2019 | 09:04
В Америке «шатдаун», а в России шатун, бодун и
пофигун - это в народе. А чтобы российские чиновники
когда-нибудь не получали зарплаты??? Они у них
увеличиваются в геометрической прогрессии независимо
от их деятельности, пустой, неэффективной, дурной,
воровской и примитивной.
buzukin075 12 января 2019 | 09:07
Неплохо наш Трамп завел эту компанию в конгрессе - обрушили нахер всю американскую систему управления! Так держать, Дональд! Еще чуток - и АмерикаНаш :)
А всего-то возжелал отгородить Америку от Кавказа, тьфу, от Мексики! Похоже, гозманы и сванидзы не вылезают из американского конгресса и топят за понаезд нелегалов - все по нашей схеме :)