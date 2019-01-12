Около 800 тыс. американских госслужащих не получили зарплату из-за приостановки работы правительства

Больше половины из них все еще выполняют свои обязанности, обращает внимание агентство AP. Потери американской экономики от этого могут составить более $1 млрд. в неделю. При этом администрация США близка к тому, чтобы установить рекорд по длительности т.н. «шатдауна». Прежний рекорд – 21 день – был установлен в середине 90-х годов при президенте Билле Клинтоне. Работа правительства частично приостановлена в США с 22 декабря. Причиной стали разногласия между президентом, его сторонниками и демократами в Конгрессе вокруг финансирования строительства стены на границе с Мексикой.