Российский биатлонист Александр Логинов взял золото на четвертом этапе Кубка мира по биатлону
Это первая его крупная победа. А также первый крупный результат после возвращения в спорт. Логинов был ранее дисквалифицирован за употребление допинга. Сам он в эфире телеканала «Матч ТВ» сказал, что рад победе и до соревнований не был уверен в результате.
Сегодняшняя победа стала первой и для российской сборной по биатлону в этом сезоне.
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