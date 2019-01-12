Российский биатлонист Александр Логинов взял золото на четвертом этапе Кубка мира по биатлону

Это первая его крупная победа. А также первый крупный результат после возвращения в спорт. Логинов был ранее дисквалифицирован за употребление допинга. Сам он в эфире телеканала «Матч ТВ» сказал, что рад победе и до соревнований не был уверен в результате.

Сегодняшняя победа стала первой и для российской сборной по биатлону в этом сезоне.