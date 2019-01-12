Компания «Гранат» Аркадия Ротенберга получила контракт на 46 млн рублей для организации антикоррупционных мероприятий
Компания «Гранат» Аркадия Ротенберга получила контракт на 46 миллионов рублей для организации антикоррупционных мероприятий. Она победила в конкурсе Общественной палаты, следует из документов на сайте госзакупок. Личность владельца компании вызывает множество вопросов, — сказал «Эху Москвы» заместитель генерального директора антикоррупционной организации Transparency International-Россия Илья Шуманов.
Он добавил, что под мероприятиями понимаются семинары, круглые столы и конференции на тему борьбы с коррупцией.
Комментарии25
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gennadiy_s Геннадий Смолкин 12 января 2019 | 08:09
Данная ситуация, как и вся "борьба с коррупцией" в России, очень похожа на скверный анекдот.
vezdehod1 12 января 2019 | 08:43
Пустили козла в огород - всю коррупцию сожрёт.
vladimir1967 12 января 2019 | 08:10
На бла бла выделли деньги налогоплатильщиков и доверили козлу капусту охранять.
gafanhoto 12 января 2019 | 08:11
Ничё-ничё. Это всего лишь деньги. И всего лишь добрая насмешка над населением. Вот когда пожарным будет законодательно указано тушить пожар высокооктановым бензином, то можно будет немножко засомневаться в правильности решения уважаемого руководства страны)
oktabr 12 января 2019 | 09:00
Чему тут удивляться когда самые настоящие фашисты воюют против "укрофашистов" и "жидобандеровцев" в соседней стране.
gafanhoto 12 января 2019 | 09:22
oktabr: Да об этом и речь, ведь за последние удивительные годы у многих, когда-то считавших себя людьми трезвыми и разумными, поди навсегда отверзлгась нижняя челюсть от постоянного и настойчивого переудивления).
dvdd 12 января 2019 | 08:13
Назовитесь уже честно: коррупционеры против коррупции. Народ поймет и не будет возмущаться.
j_partizan 12 января 2019 | 08:16
Утро начинается с юмора.
gennomov 12 января 2019 | 08:17
То есть выделили. на пропой.
payalnick 12 января 2019 | 08:18
Для каждого домика для уточки будет построен мост
nehoroshiy 12 января 2019 | 08:19
Налоги на воздух уходят тому, кто его портит за круглыми столами.
j_partizan 12 января 2019 | 08:20
"Пчёлы против мёда".
lager23 12 января 2019 | 08:26
Вор будет учить людей не воровать... пипец, как скрепануто!
yuriykyvich 12 января 2019 | 08:33
Пустили Козла в огород, или Лису в курятник, кому как нравится. Как щас он поборится с этой самой "коррупцией", так и изведет ее напрочь. Куда там Навальному с его расследованиями.
isnovvanaarene 12 января 2019 | 08:36
На колхозном собрании.
— В прошлом году посадили 50 га картошки — съел колорадский жук. В этом году посадили 100 га — опять съел. В следующем году посадим 200 га — пусть подавится!
balya 12 января 2019 | 08:37
Семинары, круглые столы, конференции... Ну пустите же козла в огород...
apels 12 января 2019 | 08:37
Лиса будет кур стеречь :)
ly4_sveta 12 января 2019 | 08:40
Сам себя выпорет? Героический человек! На
амбразуру! Особенно при помощи семинаров,
круглых столов и прочих конференций - это и
есть борьба с коррупцией по-путински.
rash 12 января 2019 | 08:45
Прошу простить, но уссачка полная!!!)))) Отличная характеристика - какое дерьмо эта общественная палата. Следующий её шаг - поставить козлов охранять огороды.
Каждую неделю происходит событие, которое демонстрирует полное исчезновение стыда.
alo0000 12 января 2019 | 08:50
Алло, госпожа Шульман!
mi_62 12 января 2019 | 08:50
все правильно. Кто лучше всех проблему знает...?
Короче - все чудесатее и чудесатее в нашем королевстве
inspector15 12 января 2019 | 08:59
На днях Венесуэле, так сказать, брату-диктатору Солнцеликий отвалил 4 МИЛЛИАРДА долларов. Сегодня 46 миллионов хрен знает на что. Деньги раздает направо и налево. А нас только шкурит. Я не против платить налоги. Но куда они идут? На эти авантюры? Ни копейки "родному" государству дураков и кгбшников!
profi1962 12 января 2019 | 09:03
Ну очередной отмыв бабла, ну им деваться не куда, деньги за рубеж не вывести, так здесь отмывают.
unprejudiced 12 января 2019 | 09:11
ну не персонажу же навральному и прочей либерде давать деньги на эти мероприятия. С большой долей вероятности они их разворуют. Тот же навральный так и не отчитался на какие шиши недавно ездил в Таиланд, хотя является безработным бездельником. Единственная мысль - взял и на себя потратил деньги что миньоны присылают на работы ФБК
yakutt86 12 января 2019 | 09:22
Щас Навальный всех вычислит и победит.