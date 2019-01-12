Компания «Гранат» Аркадия Ротенберга получила контракт на 46 млн рублей для организации антикоррупционных мероприятий

Компания «Гранат» Аркадия Ротенберга получила контракт на 46 миллионов рублей для организации антикоррупционных мероприятий. Она победила в конкурсе Общественной палаты, следует из документов на сайте госзакупок. Личность владельца компании вызывает множество вопросов, — сказал «Эху Москвы» заместитель генерального директора антикоррупционной организации Transparency International-Россия Илья Шуманов.

Он добавил, что под мероприятиями понимаются семинары, круглые столы и конференции на тему борьбы с коррупцией.