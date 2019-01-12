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Эксклюзив Эха 08:04, 12 января 2019

Компания «Гранат» Аркадия Ротенберга получила контракт на 46 млн рублей для организации антикоррупционных мероприятий

Компания «Гранат» Аркадия Ротенберга получила контракт на 46 миллионов рублей для организации антикоррупционных мероприятий. Она победила в конкурсе Общественной палаты, следует из документов на сайте госзакупок. Личность владельца компании вызывает множество вопросов, — сказал «Эху Москвы» заместитель генерального директора антикоррупционной организации Transparency International-Россия Илья Шуманов.

Он добавил, что под мероприятиями понимаются семинары, круглые столы и конференции на тему борьбы с коррупцией.

Комментарии

25

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gennadiy_s Геннадий Смолкин 12 января 2019 | 08:09

Данная ситуация, как и вся "борьба с коррупцией" в России, очень похожа на скверный анекдот.

vezdehod1 12 января 2019 | 08:43

Пустили козла в огород - всю коррупцию сожрёт.

vladimir1967 12 января 2019 | 08:10

На бла бла выделли деньги налогоплатильщиков и доверили козлу капусту охранять.

gafanhoto 12 января 2019 | 08:11

Ничё-ничё. Это всего лишь деньги. И всего лишь добрая насмешка над населением. Вот когда пожарным будет законодательно указано тушить пожар высокооктановым бензином, то можно будет немножко засомневаться в правильности решения уважаемого руководства страны)

oktabr 12 января 2019 | 09:00

Чему тут удивляться когда самые настоящие фашисты воюют против "укрофашистов" и "жидобандеровцев" в соседней стране.

gafanhoto 12 января 2019 | 09:22

oktabr: Да об этом и речь, ведь за последние удивительные годы у многих, когда-то считавших себя людьми трезвыми и разумными, поди навсегда отверзлгась нижняя челюсть от постоянного и настойчивого переудивления).

dvdd 12 января 2019 | 08:13

Назовитесь уже честно: коррупционеры против коррупции. Народ поймет и не будет возмущаться.

j_partizan 12 января 2019 | 08:16

Утро начинается с юмора.

gennomov 12 января 2019 | 08:17

То есть выделили. на пропой.

payalnick 12 января 2019 | 08:18

Для каждого домика для уточки будет построен мост

nehoroshiy 12 января 2019 | 08:19

Налоги на воздух уходят тому, кто его портит за круглыми столами.

j_partizan 12 января 2019 | 08:20

"Пчёлы против мёда".

lager23 12 января 2019 | 08:26

Вор будет учить людей не воровать... пипец, как скрепануто!

yuriykyvich 12 января 2019 | 08:33

Пустили Козла в огород, или Лису в курятник, кому как нравится. Как щас он поборится с этой самой "коррупцией", так и изведет ее напрочь. Куда там Навальному с его расследованиями.

(комментарий скрыт)

isnovvanaarene 12 января 2019 | 08:36

На колхозном собрании.
— В прошлом году посадили 50 га картошки — съел колорадский жук. В этом году посадили 100 га — опять съел. В следующем году посадим 200 га — пусть подавится!

balya 12 января 2019 | 08:37

Семинары, круглые столы, конференции... Ну пустите же козла в огород...

apels 12 января 2019 | 08:37

Лиса будет кур стеречь :)

ly4_sveta 12 января 2019 | 08:40

Сам себя выпорет? Героический человек! На
амбразуру! Особенно при помощи семинаров,
круглых столов и прочих конференций - это и
есть борьба с коррупцией по-путински.

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rash 12 января 2019 | 08:45

Прошу простить, но уссачка полная!!!)))) Отличная характеристика - какое дерьмо эта общественная палата. Следующий её шаг - поставить козлов охранять огороды.
Каждую неделю происходит событие, которое демонстрирует полное исчезновение стыда.

(комментарий скрыт)

alo0000 12 января 2019 | 08:50

Алло, госпожа Шульман!

mi_62 12 января 2019 | 08:50

все правильно. Кто лучше всех проблему знает...?
Короче - все чудесатее и чудесатее в нашем королевстве

inspector15 12 января 2019 | 08:59

На днях Венесуэле, так сказать, брату-диктатору Солнцеликий отвалил 4 МИЛЛИАРДА долларов. Сегодня 46 миллионов хрен знает на что. Деньги раздает направо и налево. А нас только шкурит. Я не против платить налоги. Но куда они идут? На эти авантюры? Ни копейки "родному" государству дураков и кгбшников!

profi1962 12 января 2019 | 09:03

Ну очередной отмыв бабла, ну им деваться не куда, деньги за рубеж не вывести, так здесь отмывают.

unprejudiced 12 января 2019 | 09:11

ну не персонажу же навральному и прочей либерде давать деньги на эти мероприятия. С большой долей вероятности они их разворуют. Тот же навральный так и не отчитался на какие шиши недавно ездил в Таиланд, хотя является безработным бездельником. Единственная мысль - взял и на себя потратил деньги что миньоны присылают на работы ФБК

yakutt86 12 января 2019 | 09:22

Щас Навальный всех вычислит и победит.

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