Ходорковский: Проект «Досье» не планирует публиковать дальнейшие материалы о гибели российских журналистов в Африке
Проект «Досье» не планирует публиковать дальнейшие материалы о гибели российских журналистов в Африке. Сейчас это не принесет желаемого результата, и нужно заниматься другим, — сказал в эфире «Эха Москвы» основатель проекта Михаил Ходорковский.
Он надеется, что российским органам придется публично отвечать на заявления от международных организаций.
Комментарии14
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buzukin075 12 января 2019 | 08:09
Поджал хвост, гадюка! Еще бы - российский СК разобрался што к чему и выяснил, кто выманил журналюг в темную африканскую ночь - это был Мишка Ходор! Вот так и держи язык в жопе - сказать нечего, обосрался, Мишутка :) Но три жизни - на тебе, кровавый упырь!
djuga 12 января 2019 | 08:11
buzukin075: это был Мишка Ходор!
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Вы дурак?
Если нет, объясните, для чего и зачем Ходорковскому это было нужно?
buzukin075 12 января 2019 | 08:18
djuga: В зеркало посмотри - и дурака искать не надо будет. Ты еще спроси - нахрена англичане Литвиненко и Скрипалей травили? Именно для этого Мишка и отправил нищих стрингеров на убой к людоедам - а у тех жадность в организмах заиграла, но... Мишка даже транспортировку тушек не оплатил - и разогнал свой филиал по "расследованиям". Ну да ничего, лживую и падкую на дерьмо Новую газетенку тоже прикроют. И кто будет вам мозги засерать, даже и не знаю :) Женька Соколова сдулась и на пенсию посится, да хозяева не берут - будет как снегурочка Алексеева до самой сменрти злопыхать. А тебе, предпенсионному, как медному котелку еще служить да служить - штобы все пинали...
djuga 12 января 2019 | 08:29
buzukin075: Женька Соколова сдулась и на пенсию посится, да хозяева не берут - будет как снегурочка Алексеева до самой сменрти злопыхать.
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Так и не услышал ответа на вопрос зачем МБХ журналистов "убил" - только поток бессознательного. Всё ясно - сумасшедший придурок.
И последнее- милок, я уже на пенсии. И уверяю - зарабатываю больше тебя ))
Востребован, знаешь ли. И при этом мне не плюют презрительно в рожу как вашей пригожинской братии.
buzukin075 12 января 2019 | 08:36
djuga: До пенсии дожил, а ума не нажил. Внук детей врагов народа? Бандеровец в третьем поколении? Потомственный интеллигент? Сколько вас тут, профессиональной тупой сволочи - действительно, востребованы! Три шекеля - тоже деньги, правда?
djuga 12 января 2019 | 08:42
buzukin075, выкину-ка я тебя в помойку.
Возись там с таким же гнильём как и сам.
nestor199 12 января 2019 | 08:52
djuga: " сказал в эфире «Эха Москвы» основатель проекта Михаил Ходорковский.
Он надеется, что российским органам придется публично отвечать на заявления от международных организаций."
Эхо объяснило зачем Ходорковскому это надо.
sborisych 12 января 2019 | 09:03
djuga:
К чему вопросы? Очевидно, что или- "да", или прожженный пропутиноид..
alehan22748 12 января 2019 | 08:19
buzukin075: Отсоси, сволочь!
buzukin075 12 января 2019 | 08:22
alehan22748: Ну снимай штаны! Щас тебе, гомосятина, сапогом захерачу!
alex949 12 января 2019 | 08:29
Какое добрае и одухотвареное у него лицо !
В пирзинденты !
unprejudiced 12 января 2019 | 08:31
Тем самым ходор по сути признал свою вину в произошедшем. Никто его жалкой попытке оправдаться со сказками про неких жандармов, Пригожина и прочий бред не поверил, кроме упоротых не имеющих собственного мозга
igor919191 12 января 2019 | 08:35
Ну конечно высосал из пальца, а теперь в кусты.
natogrek 12 января 2019 | 09:08
Когда за дело берутся "Новая" и такие люди как МБХ, появляется надежда, что виновные нелюди будут изобличены и наказаны. Успехов.