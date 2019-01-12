Ходорковский: Проект «Досье» не планирует публиковать дальнейшие материалы о гибели российских журналистов в Африке

Проект «Досье» не планирует публиковать дальнейшие материалы о гибели российских журналистов в Африке. Сейчас это не принесет желаемого результата, и нужно заниматься другим, — сказал в эфире «Эха Москвы» основатель проекта Михаил Ходорковский.

Он надеется, что российским органам придется публично отвечать на заявления от международных организаций.