Ралли «Дакар» перевалил за экватор

До конца гонки осталось 5 этапов.

На ралли «Дакар» завершился, пожалуй, самый сложный гоночный день — вторая часть так называемого «марафонского этапа», который состоит из двух дней. Его отличительной особенностью является то, что одну ночь участники ралли-марафона обслуживали свою технику на бивуаке самостоятельно без помощи механиков. «Дакар» таким образом перевалил за экватор, 5 этапов позади, впереди еще 5 этапов. В зачете внедорожников уже несколько дней уверенно лидирует катарский гонщик на Toyota Hilux Нассер Аль-Аттия. Он признался, что первая часть ралли-марафона была очень тяжелой. Почти полчаса ему проигрывает француз, многократный победитель «Дакара» Стефан Петерансель, который сейчас выступает за команду X-Raid. Положение россиян в грузовом зачете явно порадует отечественных поклонников автоспорта — топ-3 позиции занимают экипажи КАМАЗ-Мастера. Возглавляет классификацию экипаж Эдуарда Николаева.



Сильный туман помешал большинству участников зачета SxS завершить второй гоночный день марафона, последний отрезок был отменен, и организаторы пока не решили, как же считать результаты. Впереди у участников «Дакара» день отдыха, так что у судей есть сутки на то, чтобы решить этот вопрос. Пока же в этом зачете лидировал россиянин Сергей Карякин.

Финиширует «Дакар» 17 января в Лиме.