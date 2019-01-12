Американская компания SpaceX уволит около 600 сотрудников

При этом им предложат компенсации в размере заработка за восемь недель работы и другие привилегии, пишет газета Los Angeles Times. Этим сотрудникам также помогут с трудоустройством. Решение оптимизировать штат должно повысить конкурентоспособность предприятия, сказали изданию в самой компании. Значительную часть доходов SpaceX приносят контракты на запуски спутников для телекоммуникационных провайдеров. Также у детища миллиардера Илона Маска заключены многолетние контракты на миллиарды долларов с НАСА, оборонными и разведывательными ведомствами США.